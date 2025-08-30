FSV Hollenbach: "Ganz klar keine Rote Karte"

Starker Start und frühe Führung

Die Partie begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Nach einigen Minuten übernahm der FSV Hollenbach die Kontrolle, wurde mutiger und belohnte sich früh. Hannes Scherer brachte die Hausherren in der 15. Minute in Führung. „Wir haben fünf Minuten gebraucht, um reinzukommen, haben dann das Spiel größtenteils unter Kontrolle gehabt“, analysierte Trainer Reinhard Schenker. Die frühe Führung gab Sicherheit und sorgte für Selbstvertrauen in den Reihen der Gastgeber.

Rote Karte verändert das Spiel

Doch die Begegnung bekam in der 27. Minute eine Wendung, als Juan Faßbinder nach einem Zweikampf die Rote Karte sah. Schenker zeigte sich nach dem Spiel deutlich: „Ganz klar keine Rote Karte, sowohl nicht letzter Mann als Notbremse als auch kein rotwürdiges Foul.“ Von diesem Moment an war klar, dass der FSV Hollenbach 70 Minuten in Unterzahl agieren musste.

Disziplinierte Defensivarbeit

Anstatt sich zurückzuziehen, stellte die Mannschaft auf eine kompakte und leidenschaftliche Defensivformation um. Mit viel Disziplin verteidigte Hollenbach die Führung, ließ nur wenige Chancen des Gegners zu und suchte gleichzeitig immer wieder Umschaltmomente. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt, diszipliniert verteidigt, taktisch gut verteidigt und dann auch immer wieder Nadelstiche setzen können in Umschaltaktionen“, lobte Schenker die Reaktion seines Teams.

Scherer mit Doppelpack

Der Schlüsselspieler war Hannes Scherer. In der 54. Minute setzte sich der Stürmer in einem intensiven Laufduell durch und erhöhte auf 2:0. Schenker sparte nicht mit Lob: „Man muss unserem Stürmer Hannes Scherer ein riesiges Kompliment machen, wie er sich da durchsetzt im Laufduell und danach den Ball reinmacht. Wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von Hannes.“

Dramatische Schlussphase

In der Schlussviertelstunde wurde der Druck der Gäste größer. Matej Mijic verkürzte in der 82. Minute auf 2:1, bevor Jonas Limbach nur eine Minute später mit dem 3:1 den alten Abstand wiederherstellte. Kurz vor Ende sorgte Tasos Leonidis in der 90. Minute mit dem erneuten Anschluss zum 3:2 noch einmal für Nervosität. „Da kommen die Gedanken an letzte Woche hoch“, erinnerte Schenker an das späte 2:2 in Ravensburg. Doch diesmal behielt Hollenbach die Nerven und verteidigte den Sieg leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.

Lob für Einsatz und Mentalität

Trotz der langen Unterzahl zeigte sich Schenker stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen, weil sie wirklich mit Herz gespielt hat, leidenschaftlich verteidigt hat und trotzdem aber auch nach vorne immer wieder gefährlich war.“ Selbst in Unterzahl erarbeitete sich Hollenbach mehrere Chancen, die das Spiel frühzeitig hätten entscheiden können.

Wichtiger Schritt in der Tabelle

Mit dem Sieg kletterte der FSV Hollenbach in der Tabelle auf Rang neun und verschaffte sich Luft im dicht gedrängten Mittelfeld. Schenker ordnete den Erfolg ein: „Der Sieg gerade unter dem Nimbus der Unterzahl geht absolut in Ordnung und ist absolut verdient.“

Blick auf die englische Woche

Mit dem Erfolg im Rücken richtet sich der Fokus nun auf das nächste Spiel. Bereits am Mittwoch wartet die Auswärtspartie beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. „Mit diesem Sieg können wir mit einem guten Gefühl in die englische Woche gehen, bereiten uns jetzt vor auf Bissingen und wollen da natürlich nachlegen“, sagte Schenker mit Blick auf die kommende Aufgabe.