FSV Hollenbach: "Es wird ein ganz schweres Stück Arbeit"

Schwierige Aufgabe für Hollenbach

„Der CfR geht natürlich als klarer Favorit in die Partie“, äußert sich Schenker vor dem Spiel. „Auch wenn wir zu Hause spielen, steht der CfR zu Recht auf Platz 4, spielt wirklich eine sehr starke Runde. Auch in der Rückrunde wurden bisher gute Ergebnisse erzielt, gerade jetzt letzte Woche mit 3:0 gegen VfR Mannheim, gegen eine weitere Top-Mannschaft wurde gewonnen.“ Pforzheim spielt offensiv stark. Der 1. CfR hat auch in der Defensive eine solide Bilanz vorzuweisen und geht als Favorit in das Auswärtsspiel in Hollenbach.

Hollenbach setzt auf Aggressivität und Disziplin

Für den FSV Hollenbach wird es entscheidend sein, an die Leistung der letzten beiden Spiele anzuknüpfen. Beim 3:0-Sieg beim FC 08 Villingen II hat die Mannschaft von Reinhard Schenker gezeigt, dass sie im Abstiegskampf voll da ist. Der Trainer setzt dabei auf die Tugenden Aggressivität, Laufbereitschaft und Disziplin.

„Für uns wird es einfach darauf ankommen, das, was wir uns jetzt die letzten zwei Wochen im Prinzip aufgebaut haben wie Aggressivität, Laufbereitschaft und die Basics wieder gegen den CfR auf den Platz bringen“, so Schenker.

Hollenbach wird gegen Pforzheim vor allem auf eine starke Defensive setzen. Schenker betont, dass die Mannschaft in den vergangenen Wochen eine gute Balance zwischen Aggressivität und kontrolliertem Spiel entwickelt hat: „Wir setzen mehr auf diese Basistugenden, die einfach wichtig sind in der Situation, in der wir uns momentan befinden.“

Rückblick auf das letzte Spiel

Das letzte Spiel des FSV Hollenbach endete mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC 08 Villingen II. In diesem Spiel zeigte die Mannschaft von Reinhard Schenker eine überzeugende Leistung und setzte sich verdient durch. Die Tore fielen durch Lorenz Minder (31.), Marco Specht (72.) und Hannes Scherer (83.).

Blick auf das Hinspiel

Im Hinspiel gegen den 1. CfR Pforzheim musste sich der FSV Hollenbach deutlich mit 0:5 geschlagen geben. In diesem Spiel war Pforzheim von Anfang an überlegen. Konstantinos Markopoulos erzielte zwei Tore (2., 42.), gefolgt von Wycliff Yeboah (69.), Salvatore Catanzano (80.) und Sven Mende (90.), die den 5:0-Endstand besiegelten.

Das Hinspiel war eine klare Niederlage für Hollenbach, doch das Team hat sich seitdem weiterentwickelt. Der FSV hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er aus den Fehlern gelernt hat. Schenker will in diesem Spiel auf die positiven Elemente der letzten Wochen aufbauen und die Mannschaft diszipliniert und fokussiert aufstellen, um gegen Pforzheim konkurrenzfähig zu bleiben.

Ausblick: Hollenbach will den Trend fortsetzen

Für den FSV Hollenbach geht es darum, den positiven Trend der letzten Wochen fortzusetzen und gegen Pforzheim einen weiteren Schritt im Abstiegskampf zu machen. „Ich glaube schon, dass an einem guten Tag von uns was drin ist für uns, dass wir auch da den Trend, den wir jetzt die letzten zwei Wochen gesetzt haben, weiter fortsetzen können“, so Schenker.

Das Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim wird für Hollenbach ein hartes Stück Arbeit. Trotz der Favoritenrolle von Pforzheim möchte Hollenbach alles daran setzen, um Punkte zu holen. „Wir wollen natürlich was holen, aber wir wissen, dass es ein ganz schweres Stück Arbeit wird“, erklärt der Trainer.