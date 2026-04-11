FSV Hollenbach: "Es war fußballerisch eher Magerkost"

Von Beginn an war spürbar, dass der personell von Trainer Reinhard Schenker gut eingestellte Gastgeber nicht gewillt war, sich gegen den Aufstiegskandidaten zu verstecken. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Zwei Mannschaften, die sich über die 90 Minuten relativ ebenbürtig waren und auf Augenhöhe agiert haben“, bilanzierte der Coach nach dem Abpfiff. Zwar gestand er ein, dass sein Team eine gewisse Anlaufzeit benötigte: „Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, haben aber die erste Halbzeit dann sehr offen gestaltet.“ Die Defensive stand jedoch sicher und ließ gegen die spielstarken Mannheimer wenig zu.

Trotz der defensiven Stabilität haperte es im ersten Durchgang noch an der finalen Konsequenz im Spiel nach vorne. Der FSV Hollenbach schaffte es zwar immer wieder, Nadelstiche zu setzen, doch der entscheidende Funke wollte nicht überspringen. „Es gab insgesamt wenig große Torchancen. Immer mal wieder auf beiden Seiten Annäherungen ans Tor, die gefährlich hätten werden können, wo dann meistens der letzte Pass nicht gepasst hat, um dann eine große Torchance zu erspielen“, analysierte Reinhard Schenker.

Besonders über die Außenbahnen suchten Akteure den Weg in die Gefahrenzone: „Wir hatten zwei, drei Situationen im ersten Durchgang, wo wir vom Flügel frei in den 16er eindringen können und haben dann in der Mitte nie den richtigen Mann oder den freien Mann gefunden. Das war eine gefährliche Situation, wie gesagt, ohne dass wir jetzt Großchancen daraus generieren konnten.“

Schwieriges Geläuf in der Arena

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich die Begegnung immer mehr zu einer physischen Herausforderung, was auch den äußeren Umständen geschuldet war. Im zweiten Durchgang flachte das spielerische Niveau zusehends ab. „In der zweiten Halbzeit war es eigentlich dasselbe Spiel. Es war fußballerisch eher Magerkost“, fand der Hollenbacher Trainer deutliche Worte für das Geschehen auf dem Rasen. Die Bedingungen machten ein gepflegtes Aufbauspiel nahezu unmöglich: „Es waren schwere Bedingungen, obwohl der Platz von außen gut aussah. Er war doch schwer bespielbar, zumindest was jetzt ein Kurzpassspiel angeht. Und es war ein hart umkämpftes Spiel.“

Die vergebene Großchance zum Sieg

Trotz der „Magerkost“ hätte der FSV die Jako-Arena in einen Hexenkessel verwandeln können, wenn die größte Gelegenheit des gesamten Spiels genutzt worden wäre. Nach einer Standardsituation lag die Führung förmlich in der Luft. „Meine Mannschaft hatte alles reingehauen und dann hatten wir tatsächlich in der zweiten Halbzeit die größte Chance des Spiels nach einer Standardsituation. Als wir mit zwei Mann am langen Pfosten völlig frei stehen und dann knapp übers Tor köpfen“, trauerte der Coach dem verpassten „Lucky Punch“ hinterher. „Wir hätten das Spiel mit der Situation vielleicht auf unsere Seite ziehen können, aber unterm Strich muss man sagen, das Ergebnis ist leistungsgerecht“, resümierte Schenker.

Trendwende auf eigenem Platz

Mit nun 28 Punkten belegt der FSV Hollenbach den 14. Tabellenplatz. Die Serie vor heimischem Publikum gibt Anlass zur Zuversicht für die kommenden Aufgaben. „Wir haben gegen den Tabellenzweiten einen Punkt geholt zu Hause, haben jetzt drei Spiele zu Hause nicht verloren. Darauf kann man aufbauen“, so der Trainer. Die Marschroute für die nächste Aufgabe ist bereits klar definiert: „Jetzt kommt der nächste Brocken mit dem TSV Essingen nächste Woche. Auch da werden wir wieder versuchen, zu Hause zu punkten, um immer den Abstand an die Nichtabstiegsplätze gering zu halten, um dann irgendwann auch natürlich mit den Siegen, die wir brauchen, dann hoffentlich auch die nötigen Plätze noch gut zu machen.“

Zufriedenheit trotz Nullnummer

Am Ende überwog beim Trainer der Stolz auf die gezeigte Einstellung seiner Elf. „Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Vom Auftreten, von der Leistungsbereitschaft war das eine gute Sache. Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen so weitermachen. Und dann werden wir unser Ziel erreichen“, gibt sich Reinhard Schenker kämpferisch. Wenn der FSV diese Disziplin konserviert, scheint der Klassenerhalt am Ende der Saison ein realistisches Szenario zu sein. Am nächsten Samstag, 18.04.2026, wartet um 15:30 Uhr das nächste Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Essingen.