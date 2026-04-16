FSV Hollenbach: "Es ist wieder ein absolutes Top-Team"

Mit dem TSV Essingen gastiert der aktuelle Tabellendritte in der Jako-Arena – eine Mannschaft, die eine ganz eigene taktische Herausforderung darstellt. Schenker sieht deutliche Unterschiede zu den vorangegangenen Kontrahenten: „Aber mit Sicherheit eine Mannschaft, die eine andere Herangehensweise hat als die anderen beiden Top-Teams, gegen die wir jetzt schon gespielt haben.“

Der Spielplan der Oberliga Baden-Württemberg meint es derzeit anspruchsvoll mit dem FSV Hollenbach. Nach den kräftezehrenden Duellen gegen den VfR Aalen und den VfR Mannheim folgt nun die nächste sportliche Reifeprüfung gegen eine Spitzenmannschaft. „Es ist wieder ein absolutes Top-Team. Es ist das dritte in Folge nach Aalen und Mannheim“, betont Hollenbachs Trainer Reinhard Schenker gegenüber FuPa mit Blick auf das kommende Heimspiel am Samstag um 15:30 Uhr.

Stabilität und schnelles Umschaltspiel

Die Gäste kommen eher über eine extrem kontrollierte und disziplinierte Spielweise. „Ich denke, dass Essingen sich mehr über eine kompakte und stabile Defensive definiert und darüber hinaus dann versucht, über Umschaltsituationen und schnelles Umschaltspiel in die Offensive zum Torerfolg zu kommen“, analysiert Reinhard Schenker den Gegner. Dennoch hat der Tabellendritte sein Repertoire in der laufenden Spielzeit sichtlich erweitert und agiert variabler.

„Wobei sie in den letzten Wochen auch deutlich mehr versucht haben, hinten raus kontrolliert Fußball zu spielen“, beobachtet der Hollenbacher Coach. Er registriert bei den Essingern deutlich mehr Ballbesitzphasen als noch zu Beginn oder Mitte der Saison. Dennoch bleibt der Gegner eine Einheit: „Es ist eine Mannschaft, die sehr homogen auftritt, die komplett gemeinsam verteidigt, aber auch gemeinsam angreift.“

Gefahr bis zur letzten Sekunde

Besondere Vorsicht ist für die Hollenbacher Hintermannschaft bei Standardsituationen und vor allem in der Schlussphase geboten. Mit einer starken Defensive ist der TSV Essingen ohnehin nur schwer zu knacken. „Gefährlich ist die Mannschaft bei Standardsituationen und sie steht einfach auch zu Recht dort, wo sie steht, weil sie sehr schwer zu schlagen ist, dadurch, dass sie wenig Gegentore kassiert“, warnt der Hollenbacher Trainer eindringlich.

Ein markantes Merkmal ist zudem die körperliche Verfassung und die daraus resultierende späte Torgefahr der Gäste: „Was sie vor allem auch noch auszeichnet, ist, dass sie sehr viele Tore gegen Ende des Spiels erzielen. Ich glaube, in der letzten Viertelstunde haben sie extrem viele Tore erzielt. Das spricht auch für den Fitnesszustand unseres Gegners.“

Die Null als Fundament im Abstiegskampf

Für den FSV Hollenbach wird es am Samstag darauf ankommen, die eigene Ordnung gegen den Favoriten geduldig zu bewahren und den Gegner geschickt aus der Reserve zu locken. „Von daher müssen wir einfach gucken, dass wir das Spiel lange offen halten, dass wir selber versuchen, über Ballbesitzphasen auch Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, den Gegner viel zu bewegen, aus der Ordnung rauszuziehen, aus der Reserve vielleicht so ein bisschen zu locken, um dann selber offensiv gefährlich werden zu können“, erklärt Reinhard Schenker den Matchplan.

Dabei bleibt die defensive Absicherung das A und O des Hollenbacher Spiels. Im Abstiegskampf zählt jeder Zähler, und eine fehlerfreie Abwehrarbeit ist die unabdingbare Basis dafür: „Wir dürfen natürlich in unserer Situation die Defensive nicht vergessen. Im Abstiegskampf ist es einfach wichtig, dass man lange die Null hält, so lange wie es geht. Am besten gar kein Gegentor kassiert.“

Serie in der Jako-Arena ausbauen

Das torlose Unentschieden gegen den VfR Mannheim am vergangenen Spieltag vor 454 Zuschauern hat der Mannschaft sichtlich Mut gemacht. Hollenbach ist nun seit drei Heimspielen ungeschlagen. „Das haben wir in den letzten Wochen ganz gut gemacht, sind stabil gestanden, haben wenig Großchancen zugelassen, und auch das wird gegen Essingen wichtig sein, um dann erfolgreich sein zu können“, so der Trainer. Das Ziel für das Wochenende ist klar formuliert: „Beim nächsten Heimspiel wollen wir diese Serie von drei ungeschlagenen Heimspielen in Folge ausbauen. Wir wissen aber, dass wir dafür eine absolute Top-Leistung gegen einen Top-Gegner brauchen.“

Jeder Punkt zählt gegen den Abstieg

In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg rangiert der FSV Hollenbach aktuell auf Platz 15 mit 28 Punkten, dicht gefolgt von Türkspor Neckarsulm mit 27 Punkten. Das Hinspiel zwischen dem TSV Essingen und dem FSV Hollenbach endete vor 280 Zuschauern mit einem 0:0 – ein Ergebnis, das beweist, dass die Schenker-Elf auch gegen diesen Gegner bestehen kann. Wenn die Mannschaft am Samstag erneut alles auf dem Platz lässt und ihr Herz in beide Hände nimmt, könnte ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gelingen.