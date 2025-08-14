FSV Hollenbach: "Es fehlt das Glück gegen so einen Gegner"

Der FSV Hollenbach hat in der 3. Runde des WFV-Pokals dem Regionalligisten SGV Freiberg alles abverlangt, musste sich aber nach einer dramatischen Schlussphase mit 3:4 geschlagen geben. Trotz des Ausscheidens zeigte sich Trainer Reinhard Schenker hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die kämpferisch und taktisch überzeugte. Das nächste Spiel steht in der Oberliga gegen Denzlingen an.

Dieser Plan hielt zunächst nicht. Bereits mit der zweiten Möglichkeit ging Freiberg durch Armin Sivic in der 7. Minute in Führung – für Schenker zu diesem Zeitpunkt „völlig verdient“. Doch Hollenbach ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und zog den ursprünglichen Matchplan konsequent durch.

Schwerer Start gegen den Favoriten Schon vor dem Anpfiff war klar, dass es für den Oberligisten eine gewaltige Herausforderung werden würde. „Es war die erwartet schwere Aufgabe. Wir waren ja der krasse Außenseiter in dem Spiel“, sagte Schenker. Seine Mannschaft spürte den Klassenunterschied gleich in den Anfangsminuten. „Hat man dann auch am Anfang so die ersten zehn Minuten gemerkt“, erklärte der Coach. Die Devise war klar: „Wir haben natürlich versucht, taktisch diszipliniert und organisiert zu verteidigen. Wir haben dem Gegner den Ball gelassen und waren überhaupt nicht auf frühe Ballgewinne aus, sondern wollten erstmal ins Spiel kommen, wollten erstmal sauber verteidigen.“

Kalte Präzision im Umschaltspiel

Die Belohnung folgte in der 14. Minute. Nach einer schnellen Umschaltsituation traf Hannes Scherer zum 1:1. Wenig später nutzte Hollenbach erneut den Raum hinter der Abwehr. „Dann hatten wir zwei Umschaltsituationen Mitte der ersten Halbzeit, einmal 15. Minute, einmal 25. Minute, wo wir uns nach schnellem Umschaltspiel im letzten Drittel sehr schön durchkombinieren“, schilderte Schenker. In der 26. Minute vollendete Jonas Limbach eine dieser Szenen zur 2:1-Führung. „Wir haben super Tore gemacht, kaum zu verteidigen gewesen für Freiberg, weil es schnell über Doppelpässe in die Tiefe ging.“

Kritik an Abseitsentscheidungen

Kurz vor der Pause fiel der Ausgleich. Mehmet Hetemaj traf in der 36. Minute zum 2:2. Schenker sah beide Freiburger Treffer kritisch: „Das erste Gegentor war mit Sicherheit Abseits gewesen. Und beim zweiten Gegentor mit Sicherheit eine strittige Abseitsentscheidung. In beiden Fällen muss man einfach sagen, dass die Linienrichterin nicht den Mut gehabt hat, in den Situationen die Fahne zu heben gegen den Favoriten.“ Er fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre mindestens einmal die Fahne hochgegangen fürs Abseits, wenn wir die Chancen gehabt hätten.“

Rückschlag durch Eigentor – und starke Reaktion

Mit dem 2:2 ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte wollten die Hollenbacher „genauso weitermachen“. Doch in der 51. Minute traf Arne Schülke unglücklich ins eigene Tor. Schenker hob hervor, dass es „kein schön herausgespieltes Tor von Freiberg“ war.

Anschließend übernahm Hollenbach mehr und mehr das Spiel. „Wir haben in der zweiten Halbzeit dann auch das Heft des Handelns in die Hand genommen“, so Schenker. Der Gegner sei „sehr unruhig geworden, weil sie, glaube ich, nicht die Leistung gebracht haben, die sie sich erhofft haben“.

Verdienter Ausgleich vom Punkt

Der Druck zahlte sich aus. Nach einer starken Eins-gegen-eins-Szene wurde ein Hollenbacher Spieler per Grätsche im Strafraum gestoppt. „Es gibt einen Elfmeter, wir verwandeln ihn 3:3“, berichtete Schenker. Hannes Scherer verwandelte in der 74. Minute. „Wir hatten danach dann ein, zwei Möglichkeiten, das 4:3 zu machen. Aus dem Spiel heraus waren wir da zu dem Zeitpunkt die bessere und überlegene Mannschaft.“

Später Elfmeter entscheidet das Spiel

Doch in der Nachspielzeit folgte der Schock. „Wir bekommen dann in der 91. Minute den Elfmeter gegen uns, wo unser Spieler nach einem Eckball sich wegdreht, von einem Meter angeköpft wird, nicht sieht, wo der Ball hinkommt.“ Freibergs Gal Grobelnik verwandelte den Strafstoß zum 3:4-Endstand.

Viel Lob trotz Pokalaus

„Wir haben im Prinzip alles abgerufen, was ich mir gewünscht habe. Taktische Disziplin, Aggressivität, Laufbereitschaft“, bilanzierte Schenker. In der zweiten Halbzeit sei seine Mannschaft „mindestens ebenbürtig, eher aus meiner Sicht sogar ein bisschen besser gewesen als Freiberg“. Gefehlt habe am Ende „das Glück, das gegen so einen Gegner vielleicht dazukommen muss“.