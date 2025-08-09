FSV Hollenbach: "Eine wirklich überzeugende Leistung"

Starker Beginn und verdiente Führung

Von Beginn an präsentierte sich der FSV Hollenbach kompakt und diszipliniert. Die Defensive ließ gegen den engagierten Gastgeber nur wenig zu und zwang Backnang immer wieder zu riskanten Pässen. „Wir haben sehr diszipliniert verteidigt, waren kompakt, haben dem Gegner wenige Räume in der Offensive gegeben“, lobt Trainer Reinhard Schenker den Auftritt seiner Mannschaft. Die erste Belohnung folgte in der 34. Minute, als Niklas Dörr das 1:0 für die Gäste erzielte.

Ausgleich kurz vor der Pause

Kurz vor dem Seitenwechsel musste Hollenbach dennoch den Ausgleich hinnehmen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Mika Müller für Backnang. „Wir kassieren durch eine Standardsituation dann das 1:1“, ärgert sich Schenker, betont jedoch, dass seine Mannschaft bis dahin aus dem Spiel heraus fast nichts zugelassen hatte.

Effiziente Umschaltmomente bringen die Entscheidung

Mit Beginn der zweiten Halbzeit hielt der FSV an seiner kompakten Ausrichtung fest, erhöhte aber die Präzision im Umschaltspiel. „Vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität bzw. Präzision in die Umschaltmomente mit reinnehmen“, hatte Schenker gefordert – und seine Mannschaft setzte dies perfekt um. In der 65. Minute vollendete Hannes Scherer zum 2:1. Nur sechs Minuten später sorgte Felix Limbach nach einem weiteren Ballgewinn und schnellem Passspiel für das 3:1.

Sicher ins Ziel gebracht

In der Schlussphase verteidigte Hollenbach stark und ließ kaum noch gefährliche Aktionen der Gastgeber zu. „Eine wirklich überzeugende Leistung von meiner Mannschaft. Ich denke, auf der Leistung können wir definitiv aufbauen“, resümiert Schenker. Der Sieg verschafft dem FSV nicht nur die ersten drei Punkte der Saison, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Blick auf das Pokal-Highlight

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt jedoch nicht. Bereits am Mittwoch steht die dritte Runde im WFV-Pokal an. Gegner ist mit der SGV Freiberg ein ambitionierter Regionalligist. „Wir sind der krasse Außenseiter, aber auch da werden wir versuchen, unsere Chance irgendwie zu nutzen“, so Schenker. Die Partie gegen den favorisierten Kontrahenten ist für Hollenbach eine besondere Herausforderung – und vielleicht auch die Möglichkeit, erneut über sich hinauszuwachsen.