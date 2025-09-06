FSV Hollenbach: "Ein Sieg wäre absolut verdient gewesen"

Komplette Spielkontrolle von Beginn an

Von der ersten Minute an zeigte sich Hollenbach fokussiert und griffig. Die Mannschaft hatte aus dem schwachen Auftritt in Bissingen gelernt und präsentierte sich stabil. „Wir müssen unterm Strich sagen, dass wir heute zwei Punkte liegen gelassen haben. Ein Sieg wäre absolut verdient gewesen“, erklärte Schenker nach der Partie. Seine Elf war überlegen und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen.

Defensive ohne jede Schwäche

Besonders die Arbeit gegen den Ball überzeugte. „Wir waren präsent in den Zweikämpfen, hatten eine total stabile Defensive und haben nichts zugelassen“, betonte der Trainer. Gmünd brachte in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss auf den Kasten von Nico Purtscher. Die Hollenbacher Abwehr stand sicher und verteidigte konsequent, wann immer Gmünd versuchte, in die gefährlichen Räume zu kommen.

Klare Chancen im Überfluss

Auf der anderen Seite erspielte sich Hollenbach Chance um Chance. „Wir hatten acht, neun Tormöglichkeiten, wovon vier ganz groß waren, wo wir teilweise allein vor dem Torwart standen“, bilanzierte Schenker. Doch immer wieder scheiterten die Stürmer am glänzend reagierenden Gästetorhüter Yannick Ellermann oder am eigenen Unvermögen im Abschluss. „Manchmal ist es dann eben an dem Tag so, da will der Ball nicht rein“, seufzte der Trainer.

Eine starke Reaktion auf Bissingen

Besonders zufrieden zeigte sich Schenker mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft die richtige Antwort auf das enttäuschende 1:1 in Bissingen fand. „Die Jungs haben wirklich eine klasse Reaktion gezeigt. Sie haben alles reingeworfen, ihre Qualität auf den Platz gebracht, so wie man es sich vor dem Spiel wünscht oder erhofft“, lobte der Coach. Für Schenker war das die wichtigste Erkenntnis des Nachmittags: „Von dem her hat es gepasst.“

Bittere Rote Karte in der Schlussphase

In der 88. Minute schwächte sich Hollenbach dann. Jonas Limbach sah nach einem Foulspiel die Rote Karte. Doch auch in Unterzahl hielt die Defensive stand, weil die Gäste aus Gmünd nicht mehr die Kraft hatten, die Überzahl auszuspielen. „Ich denke, heute hätte es gereicht, wenn wir das eine Tor schießen, weil wir wirklich sehr gut verteidigt haben“, meinte Schenker.

Punkt mit gemischten Gefühlen

Nach Abpfiff blieb der Ärger über die verpasste Chance, drei Punkte einzufahren. „Dementsprechend ist es umso bitterer, dass wir heute nur mit einem Punkt dastehen, aber die Leistung hat gestimmt“, bilanzierte Schenker. Für ihn überwog am Ende dennoch der positive Eindruck: „Es stimmt auch positiv für die Zukunft.“

Serie hält an – Fokus auf Göppingen

In der Tabelle bedeutet das Unentschieden den siebten Platz mit neun Punkten. „Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in die neue Trainingswoche gehen, uns gut auf Göppingen vorbereiten und hoffen, dass wir diese Leistung bis zur nächsten Woche halten können“, sagte Schenker mit Blick auf die kommende Aufgabe.

Ausblick auf das nächste Topduell

Am kommenden Samstag wartet mit dem 1. Göppinger SV ein Gegner, der als Absteiger aus der Regionalliga zu den Schwergewichten der Liga zählt. Schenker weiß um die Herausforderung: „Da wird natürlich ein Top-Gegner auf uns warten. Aber auch da sind wir mit Sicherheit nicht chancenlos.“