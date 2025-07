FSV Hollenbach: "Ein seriöser Auftritt, ein verdienter Sieg"

Mit dem 2:0-Sieg erfüllte der FSV Hollenbach seine Pflichtaufgabe im Pokal und zog in die dritte Runde ein. „Unterm Strich haben wir verdient mit 2:0 gewonnen. Wir hatten eigentlich über 90 Minuten alles unter Kontrolle“, bilanzierte Schenker zufrieden. Die stabile Defensive, die Spielfreude im Mittelfeld und die Effektivität in der Offensive – all das stimmte. Auch wenn in einigen Szenen noch Luft nach oben blieb, ging das Ergebnis in Ordnung. „Das Ziel haben wir erreicht“, stellte Schenker fest.

Die Überlegenheit war offenkundig: „Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und haben uns fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte aufgehalten“, beschrieb Schenker den Spielverlauf. Der Gegner kam kaum mehr zu Entlastung, Torchancen ließ Hollenbach in der zweiten Halbzeit nicht mehr zu. Zwar verpasste man es, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, doch der Erfolg war nie gefährdet.

Nach dem Seitenwechsel machte der FSV früh den Deckel drauf. In der 49. Minute war es Luke Knapp, der auf 2:0 erhöhte und damit für die endgültige Entscheidung sorgte. Der Treffer war Ausdruck der Dominanz der Gäste, die die Partie spätestens ab diesem Moment komplett in der Hand hatten. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr souverän und sehr geradlinig, aber auch sehr sicher im Ballbesitz runtergespielt“, sagt Schenker. Seine Mannschaft ließ Ball und Gegner laufen, schnürte Crailsheim phasenweise in deren Hälfte ein.

Gerade einmal wenige Sekunden waren gespielt, da führte der FSV Hollenbach bereits mit 1:0. Marco Specht nutzte einen frühen Ballgewinn zur Führung – und das, noch bevor die Hausherren überhaupt richtig im Spiel waren. „Wir haben ganz früh das 1:0 gemacht, ohne dass der Gegner, glaube ich, bis dahin einen Ballkontakt hatte“, schildert Trainer Reinhard Schenker den Start in die Partie. Der FSV übernahm von Beginn an die Kontrolle und ließ keine Zweifel daran, wer das Heft in der Hand halten würde.

Fokus auf den Ligastart gegen den SV Oberachern

Der Blick richtet sich nun auf das erste Punktspiel in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag empfängt der FSV den SV Oberachern – eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe. „Ich denke, mit dem SV Oberachern treffen wir auf eine gestandene Mannschaft, die eine sehr gute letzte Saison gespielt hat“, so Schenker. Zwar habe es bei den Gästen personelle Veränderungen gegeben, die zentrale Achse sei aber erhalten geblieben. „Sie haben eine klare Spielidee, sind individuell stark und treten als Team sehr homogen auf.“

Für den FSV Hollenbach bedeutet das: eine deutliche Leistungssteigerung ist gefordert. „Für uns wird es einfach darum gehen, dass wir eine extrem hohe Laufbereitschaft haben, dass wir aggressiv in den Zweikämpfen sind“, betont Schenker. Der Matchplan sei klar: das eigene Spiel durchziehen, aber mit Bedacht und ohne sich unnötig zu entblößen. „Trotzdem wollen wir natürlich mit Selbstvertrauen das Spiel angehen und versuchen, unsere Chancen rauszuspielen mit der Idee, die wir verfolgen.“

Heimstärke als Trumpf zum Auftakt

Gespielt wird am Samstag um 15:30 Uhr in Hollenbach – ein Vorteil, den der FSV nutzen will. „Wir spielen zu Hause, da waren wir letztes Jahr schwer zu schlagen“, erinnert Schenker an die vergangene Saison. Der Wunsch ist klar formuliert: „Ich hoffe natürlich, dass wir unsere PS auf die Straße bringen und dann auch mit einem guten Ergebnis und vor allem aber auch mit einem positiven Gefühl in die Saison starten.“

Fazit: Pflicht erfüllt, Blick nach vorne

Mit dem 2:0 bei Landesligist TSV Crailsheim hat der FSV Hollenbach seine Pflichtaufgabe erfüllt. Die Mannschaft zeigte in vielen Phasen ihre Klasse, ließ aber auch erkennen, dass sie noch nicht am Leistungslimit angekommen ist. Der Pokalerfolg sorgt für Selbstvertrauen – das am Samstag gegen Oberachern auch nötig sein wird. Doch mit dem Rückenwind aus dem Pokal und der Erinnerung an eine starke Rückrunde 2024/25 will der FSV ein klares Signal setzen: Auch in dieser Saison ist mit Hollenbach zu rechnen.