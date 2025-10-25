FSV Hollenbach dreht Spiel in der Nachspielzeit, VfR Aalen zieht davon

In einer unterhaltsamen Begegnung trennten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die TSG Backnang mit 2:2. Die Gastgeber legten furios los: Emre Yalcin brachte Bissingen in der 11. Minute in Führung, ehe Bleart Dautaj in der 26. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kam Backnang stärker auf. Lukas Hornek verkürzte in der 56. Minute auf 2:1. In der 71. Minute schwächte sich der FSV, als Onesi Kuengienda die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl kämpften die Hausherren um jeden Ball, doch in der Nachspielzeit traf Sebastian Gleißner zum 2:2-Ausgleich. Für Bissingen war es ein bitteres Remis, während die Gäste sich über einen späten Punktgewinn freuten. ---

Der VfR Mannheim und der FC 08 Villingen trennten sich torlos. Beide Teams boten eine taktisch disziplinierte Partie, in der sich kaum Räume ergaben. Mannheim fand gegen kompakte Gäste keine Mittel. Auch Villingen blieb vor dem Tor zu harmlos. Nach 90 Minuten stand ein 0:0, das keine Mannschaft wirklich zufriedenstellen konnte. ---



Der 1. Göppinger SV gewann gegen den 1. CfR Pforzheim mit 3:1 und verschaffte sich im Abstiegskampf etwas Luft. Niklas Koroll brachte die Gäste zunächst in Führung (36.), doch Luca Piljek (42.) und Oguzhan Kececi (44.) drehten die Partie noch vor der Pause. Antonio Babic (90.+2) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. ---

Der FC Nöttingen siegte gegen den FC Denzlingen mit 2:1. Matej Mijic sorgte schon in der zweiten Minute für den perfekten Start, ehe Nikita Ebel (49.) für die Gäste ausglich. In der Schlussphase erzielte Salvatore Catanzano (76.) den entscheidenden Treffer zum Heimsieg. ---



Der FV Ravensburg und der TSV Essingen trennten sich 1:1 in einer von Emotionen geprägten Partie. Nachdem Daniele Gabriele in der 34. Minute einen Strafstoß vergab und Essingens Max Neunhoeffer (35.) Rot sah, brachte Felix Schäch (43.) die Hausherren in Führung. Janik Wiedmann (55.) glich nach dem Seitenwechsel aus. ---



Der Türkische SV Singen überraschte beim Karlsruher SC II mit einem 3:1-Auswärtssieg. Abdoulie M'Boob (4.) brachte die Gäste früh in Front, Philipp Sonn (42.) glich zwar aus, doch Mokhtar Boulachab (69.) und Dominik Almeida (78.) sorgten für den Sieg. Marlon Dinger sah Gelb-Rot (73.) und schwächte Karlsruhe zusätzlich. ---



Ein turbulentes Spiel bot der FSV Hollenbach beim 3:2 gegen den SSV Reutlingen. Nach Treffern von Leander Vochatzer (4.) und Konstantinos Markopoulos (55.) lag Reutlingen klar vorne, ehe Hannes Scherer (58., Foulelfmeter) verkürzte. In einer dramatischen Schlussphase trafen Sebastian Schiek (90.+4) und Felix Limbach (90.+10) für den FSV, der damit ein fast verloren geglaubtes Spiel drehte. ---



Der VfR Aalen gewann sein Heimspiel gegen Türkspor Neckarsulm mit 1:0. Ein unglückliches Eigentor von Burak Alabas (65.) entschied die Partie zugunsten des Tabellenführers, der damit auch nach 14 Spieltagen ungeschlagen bleibt und seine Dominanz weiter untermauerte. ---



Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt den SV Oberachern. Gmünd will nach drei Siegen aus dreizehn Spielen im eigenen Stadion ein Zeichen setzen, während Oberachern mit einem Auswärtserfolg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen könnte.