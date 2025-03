FSV Hollenbach: „Diese Leistung muss der Maßstab sein“

Stabile Defensive als Grundlage des Erfolgs

Ein Schlüssel zum Sieg war die defensive Stabilität. „Ein, zwei Halbschancen für den Gegner, die dann aber das Ziel auch deutlich verfehlt haben. Unser Torwart musste kein einziges Mal entscheidend eingreifen. Und dementsprechend kann man von einer absolut stabilen und soliden Defensivleistung sprechen“, erklärt Schenker.

Vor der Partie hatte er von seinem Team eine andere Einstellung gefordert. „Unser Ziel war es, so wie ich es im Vorfeld gesagt hatte, einfach ein anderes Gesicht zu zeigen. Eine andere Aggressivität auf den Platz zu bringen im Vergleich zum Spiel gegen Normannia Gmünd. Das haben die Jungs extrem gut umgesetzt“, so der Trainer weiter.

Effizienz vor dem Tor und Zweikampfstärke

Hollenbach agierte von Beginn an aggressiv und effizient. „Wir waren aktiv gegen den Ball, waren extrem giftig auf die zweiten Bälle, aggressiv in den Zweikämpfen. Und haben uns dann Chance um Chance erspielt, haben dann die Tore gemacht. Wir haben immer wieder wichtige Ballgewinne gehabt und sind kompakt nach vorne und auch im Defensivverbund dann kompakt nach hinten geschoben“, analysiert Schenker.

Die Treffer erzielten Marco Specht (20.), Lorenz Minder (50.) und Rico Hofmann, der mit einem späten Doppelschlag in der 90. und 90.+3 Minute den Sieg endgültig besiegelte.

Konzentration auf das Heimspiel gegen Backnang

Mit dem Sieg in Essingen hat sich der FSV Hollenbach in der Tabelle auf Rang elf verbessert. Dennoch ist Trainer Schenker sich bewusst, dass sein Team weiter konstant punkten muss. „Und auf der Leistung muss man aufbauen, beziehungsweise diese Leistung muss halt einfach auch ein bisschen als Gradmesser für die nächsten Spiele dienen. Dass jeder in der Mannschaft sich einfach bewusst ist, dass wir immer ans Limit gehen müssen, so wie wir es gestern getan haben, dass wir immer versuchen müssen, an unsere 100 Prozent ranzukommen. Und dann sind solche Spiele wie gestern dann auch möglich. Und ja, es ist alles extrem eng in der Tabelle. Also wir müssen weiterhin konstant punkten. Und da wollen wir natürlich nächste Woche gegen Backnang dann weitermachen“, betont der Trainer.

Das nächste Spiel gegen die TSG Backnang findet am Samstag, den 15. März, um 15 Uhr in Hollenbach statt. Die Gäste stehen in der Tabelle nur knapp hinter dem FSV und sind ebenfalls auf Punkte angewiesen. Schenker fordert von seiner Mannschaft, an die zuletzt gezeigte Leistung anzuknüpfen und den nächsten Heimsieg einzufahren.