FSV Hollenbach: "Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt"

Schwierige erste Halbzeit für den FSV

Der Beginn des Heimspiels am 29. Spieltag verlief alles andere als optimal für den FSV Hollenbach. Bereits in der 7. Minute ging der VfR Aalen durch Benjamin Kindsvater in Führung. FSV-Trainer Reinhard Schenker kritisiert aber: „Dem ersten Tor geht ein klares Foulspiel voraus an unserem Mittelfeldspieler, wo Boris Nzuzi mit dem Stollen an der Schulter getroffen wird. Ganz klar gefährliches Spiel und kein Kontakt zum Ball.“

Doch die Hollenbacher schafften es nicht, die Situation zu bereinigen. „Dann haben wir es am Schluss auch nicht konsequent genug wegverteidigt“, monierte Schenker. Noch vor der Pause erhöhte Aalen auf 2:0: Sasa Maksimovic traf (43.). Diesem Treffer ging ein Fehler voraus: „Vor dem 2:0 laden wir den Gegner wieder ein durch einen unnötigen Fehlpass, klarer individueller Fehler“, ärgerte sich Schenker.

Trotz Rückstand eigene Chancen vorhanden

Trotz des Pausenrückstands war der FSV nicht chancenlos gewesen. Gerade in der Anfangsphase hätte Hollenbach in Führung gehen können: „Wir hatten in der ersten Halbzeit eigentlich die ersten ein, zwei Riesenchancen direkt nach Anpfiff“, berichtete Schenker. Auch danach kamen die Gastgeber immer wieder gefährlich in den Strafraum, brachten jedoch den letzten Ball nicht entscheidend ins Zentrum.

Angesichts des Spielverlaufs war die 0:2-Hypothek ärgerlich, zumal der Trainer betonte: „Die Pausenführung war mit Sicherheit, auch aufgrund der Feldüberlegenheit von Aalen, in Ordnung, aber mit 2:0 dann auch zu hoch – da begünstigt durch den Schiedsrichter und wir uns selbst.“

Mutiger Auftritt nach der Pause

In der Halbzeitpause fand Reinhard Schenker klare Worte und forderte mehr Engagement seiner Mannschaft. „Wir haben angesprochen, dass wir einfach ein bisschen mehr machen müssen, weil es in der ersten Halbzeit doch ein bisschen zu wenig war.“ Er war überzeugt: „Wenn wir ein bisschen mehr Gas geben, werden wir das Spiel drehen.“

Und tatsächlich: Der FSV Hollenbach trat im zweiten Durchgang deutlich mutiger auf, agierte aggressiver und suchte zielstrebiger den Weg nach vorne. Bereits in der 50. Minute gelang Niklas Dörr der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2.

Verdienter Ausgleich durch Luke Knapp

Der FSV blieb am Drücker, dominierte nun das Geschehen und drängte auf den Ausgleich. In der 70. Minute war es dann soweit: Luke Knapp erzielte das hochverdiente 2:2. „Wir waren deutlich mutiger, aggressiver, offensiv durchschlagskräftiger“, fasste Schenker die Entwicklung zusammen.

Hollenbach ließ auch danach nicht locker und hätte das Spiel sogar komplett drehen können. „Wir hatten dann in den letzten 20 Minuten nochmal zwei, drei Möglichkeiten, wo wir eigentlich das 3:2 machen können“, haderte der Trainer ein wenig mit der Chancenverwertung.

Zufriedenheit trotz verpasstem Sieg

Trotzdem überwiegt die Zufriedenheit beim FSV Hollenbach. Gegen den VfR Aalen, immerhin Tabellenvierter, nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt mitzunehmen, sei eine bemerkenswerte Leistung. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt und hat sich zurückgekämpft. Darauf können wir aufbauen“, lobte Schenker seine Spieler.

Insbesondere die zweite Halbzeit gibt Anlass zur Hoffnung. „Wir hatten ein deutliches Übergewicht an Torchancen, hatten auch Feldüberlegenheit, waren druckvoll nach vorne, haben eigentlich den Punkt mindestens verdient“, stellte der Trainer klar. „Mit einem knappen Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit wäre es auch okay gewesen.“

Positive Entwicklung setzt sich fort

Durch das Remis bleibt der FSV Hollenbach nun vier Spiele in Folge ungeschlagen. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien steht das Team auf dem zehnten Tabellenplatz. Mit nun 38 Punkten ist die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt auf einem guten Weg.

Schenker betonte: „Damit können wir sehr zufrieden sein. Genauso müssen wir weitermachen, konstant punkten.“ Gerade die gezeigte Moral und das gesteigerte Selbstbewusstsein könnten in den kommenden Spielen entscheidend werden.

Ausblick auf das nächste Heimspiel

Bereits am kommenden Samstag geht es für den FSV Hollenbach weiter. Dann empfängt die Mannschaft den SV Oberachern. Mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen sollen die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf eingefahren werden.