FSV Hollenbach: "Deswegen ist es für uns umso gefährlicher"

Die Tabellensituation verleiht der anstehenden Partie eine enorme Brisanz. Während der FSV Hollenbach mit 24 Punkten auf dem 16. Rang steht, rangieren die Gäste aus Göppingen mit nur zwei Zählern Vorsprung auf Platz 14. FSV-Trainer Reinhard Schenker ordnet die Bedeutung der Partie unmissverständlich ein: „Wie die letzten zwei Wochen spielen wir auch am Wochenende wieder gegen einen direkten Tabellennachbarn. Aktuell trennen uns zwei Punkte. Das heißt, es ist wieder Abstiegskampf pur.“ Für beide Teams ist ein Erfolgserlebnis essenziell, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten oder gar einen entscheidenden Sprung nach vorne zu machen.

Hollenbach geht mit einer Serie von zwei ungeschlagenen Spielen in diese Herausforderung. Nach dem dramatischen Sieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem hart erkämpften 2:2 beim 1. FC Normannia Gmünd scheint das Team die richtige Balance gefunden zu haben. „Wir werden versuchen, das Spiel genauso anzugehen wie die letzten zwei Spiele auch, in denen wir mit vier Punkten ordentlich rausgegangen sind, nämlich mit einer defensiv guten Struktur, mit einer positiven Aggressivität“, erklärt Reinhard Schenker. Die Marschroute für den Samstag ist klar: „Wir werden versuchen, es Göppingen so schwer wie möglich zu machen.“

Respekt vor der individuellen Qualität des Gegners

Trotz der prekären Lage der Gäste warnt Schenker eindringlich davor, den Absteiger aus der Regionalliga zu unterschätzen. Der Kader des 1. Göppinger SV verfügt über Fähigkeiten, die im Tabellenkeller eigentlich nichts zu suchen haben. „Ich denke, Göppingen ist aktuell sicherlich auch keine Mannschaft, die mit dem allergrößten Selbstvertrauen daherkommt. Aber sie haben natürlich eine extrem hohe Qualität“, analysiert der Coach. Für ihn steht fest, dass die Platzierung nicht das wahre Leistungsvermögen widerspiegelt: „Ich denke, Göppingen gehört von der Qualität der Mannschaft mit Sicherheit nicht in den Abstiegskampf. Deswegen ist es für uns umso gefährlicher.“

Vermeidung von Fehlern als oberstes Gebot

In einem Spiel, in dem die Nerven eine tragende Rolle spielen, sieht Schenker den Schlüssel zum Erfolg in der defensiven Disziplin. Das Team muss hellwach sein. „Wir wissen natürlich, worauf es ankommen wird, nämlich auf die Zweikämpfe, auf eine Vermeidung von Fehlern, vor allem von individuellen Fehlern, die den Gegner dann eben zu Torchancen einladen“, betont der Trainer. Ziel sei es, dem Gegner keine Geschenke zu machen: „Da müssen wir gucken, dass wir die Fehlerquote so gering wie möglich halten.“

Mut und Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne

Dass die Hollenbacher Offensive brandgefährlich sein kann, bewies zuletzt Hannes Scherer, der in Gmünd doppelt traf. „Wir werden versuchen, so wie die letzten Wochen auch, nach vorne dann unsere Möglichkeiten immer wieder suchen, schauen, dass wir auch mutig Fußball spielen, dass wir zielstrebig Fußball spielen und uns nicht in kleinen Situationen verheddern“, fordert Reinhard Schenker. Besonders in den Umschaltphasen will der FSV zuschlagen: „Wir wollen wirklich versuchen, aggressiv dann auch in den Umschaltsituationen Richtung Tor zu ziehen und unsere Möglichkeit da wahrzunehmen und dann auch effizient vor allem zu nutzen.“

Alles reinlegen für den Verbleib in der Liga

Die Erinnerungen an das Hinspiel, das Hollenbach mit 4:2 gewann, dürften zusätzliche Motivation geben. Damals glänzte neben Hannes Scherer und Niklas Dörr vor allem Marco Specht mit zwei Treffern. Nun gilt es, diese Leistung vor heimischem Publikum zu wiederholen. „Von daher sind wir positiv, wissen, dass es ein ganz wichtiges Spiel für uns wird und versuchen, alles reinzulegen und dann eben die drei Punkte in Hollenbach zu behalten“, so Schenker abschließend. In Hollenbach ist alles bereit für ein emotionales Duell, das über den weiteren Weg des FSV entscheiden könnte.