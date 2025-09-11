FSV Hollenbach: "Dessen sind wir uns bewusst"

Eine der schwersten Aufgaben der Saison

Reinhard Schenker macht keinen Hehl daraus, wie anspruchsvoll die kommende Aufgabe ist. „Ich denke, dass eine sehr, sehr schwere Aufgabe auf uns wartet. Göppingen ist mit Sicherheit als Absteiger und zu Hause eine Riesenherausforderung für uns“, betont der Trainer. Für ihn ist klar, dass die Gastgeber vom Kader her zu den besten Mannschaften der Oberliga zählen: „Ich denke, dass der Göppinger SV von der Kaderqualität her unter die Top 3, Top 4 der Liga gehört.“

Tabellenbild nur eine Momentaufnahme

Der derzeitige Tabellenstand mit Göppingen auf Platz zehn spiegelt für Schenker nicht die wahre Stärke des Gegners wider. „Ich denke auch, dass sie im Laufe der Saison sich immer weiter nach oben arbeiten werden in der Tabelle. Dementsprechend ist das aktuelle Tabellenbild eine Momentaufnahme, worauf wir jetzt keinen großen Wert geben“, erklärt er. Gerade deshalb sei es entscheidend, mit höchster Konzentration ins Spiel zu gehen.

Anknüpfen an die Leistung gegen Normannia

Der FSV Hollenbach konnte zuletzt gegen Normannia Gmünd ein 0:0 erkämpfen. Besonders die Defensivleistung gefiel Schenker. Nun fordert er, daran anzuknüpfen: „Das bedeutet, wir wissen, dass diese Aufgabe sehr schwer für uns wird und wir wirklich am Limit performen müssen, um da etwas Zählbares mitnehmen zu können. Das heißt, wir brauchen eigentlich dieselbe Leistung wie letzte Woche gegen Normannia Gmünd zu Hause, auch nur mit dem großen Unterschied, dass wir unsere Torchancen natürlich effizient nutzen müssen.“

Effizienz als Schlüssel zum Erfolg

Dass sich gegen Göppingen nicht so viele Möglichkeiten ergeben werden wie zuletzt, ist dem Trainer bewusst. „Wir werden mit Sicherheit nicht diese Hülle und Fülle an Torchancen haben wie letzte Woche“, warnt Schenker. Umso wichtiger sei es, die wenigen Gelegenheiten konsequent zu verwerten. Gleichzeitig müsse seine Mannschaft darauf achten, Fehler zu vermeiden: „Wir müssen total fokussiert sein, müssen darauf bedacht sein, wenig kleine technische Fehler im Spiel zu haben, sodass wir auch in Ballbesitzphasen dann eine Entlastung bekommen.“

Mut im Offensivspiel gefordert

Schenker will trotz der Außenseiterrolle nicht nur verteidigen lassen. „Natürlich versuchen, wenn wir die Möglichkeit haben, druckvoll nach vorne zu spielen, versuchen, den Gegner auch in der Defensive zu stressen und vielleicht zu Fehlern zu zwingen“, erklärt er. Mut und Konsequenz im Offensivspiel könnten den Ausschlag geben, um Göppingen in Bedrängnis zu bringen.

Defensive Stabilität als Basis

Die Stabilität in der Defensive hat in den letzten Wochen zugenommen. „Was wir jetzt seit einigen Wochen sehr gut hinbekommen, dass wir kompakt geschlossen als Mannschaft verteidigen, dem Gegner wenig Räume im torgefährlichen Raum geben oder in der Tornähe geben, sodass der Gegner natürlich auch immer wieder das Risiko oder Risikopässe spielen muss, um unseren Abwehrblock dann zu durchqueren“, beschreibt Schenker. Daraus sollen auch Chancen im Umschaltspiel entstehen: „Das gibt uns natürlich dann auch die Möglichkeit, in diese Risikopässe reinzukommen und in Umschaltsituationen, sodass wir auch selbst Torchancen generieren.“

Bewusstsein für die Außenseiterrolle

Der Trainer weiß um die Schwere der Aufgabe und die klaren Rollenverteilungen: „Und wenn wir das alles hinbekommen, was nicht einfach wird, wie gesagt, dann glaube ich, dass wir sicherlich chancenlos sind. Aber wir sind schon der klare Außenseiter, dessen sind wir uns bewusst.“ Trotzdem fährt Hollenbach mit dem klaren Ziel nach Göppingen, alles in die Waagschale zu werfen: „Wir fahren natürlich nach Göppingen, um 90 Minuten Gas zu geben und da dann auch hoffentlich was Zählbares mitzunehmen.“

Die Tabellensituation vor dem Spiel

Vor der Begegnung liegt der FSV Hollenbach mit neun Punkten aus sieben Spielen auf Rang sieben. Göppingen folgt mit acht Zählern. Die Partie bietet also auch die Möglichkeit, sich im Mittelfeld der Tabelle etwas abzusetzen.

Blick zurück: Remis gegen Gmünd

Das 0:0 gegen Normannia Gmünd am vergangenen Wochenende war ein Spiel, in dem Hollenbach zwar keine Treffer erzielen konnte, aber in der Defensive Stabilität bewies. Jonas Limbach sah in der 88. Minute die Rote Karte, was die Mannschaft jedoch nicht mehr ins Wanken brachte. Chancen für den Sieg waren vorhanden, genutzt wurden sie nicht. Nun gilt es, die Effizienz zurückzugewinnen.