FSV Hollenbach: "Das wird ein Schlüssel zum Erfolg sein"

Ein junges, talentiertes Team als Gegner

Reinhard Schenker ordnet den kommenden Gegner ein: „Wir treffen auf einen Gegner, der zuletzt mit zwei tollen Ergebnissen gegen VfR Aalen und VfR Mannheim ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat.“ Damit spielt er auf die jüngsten Punktgewinne der Karlsruher an, die nach einem schwachen Start nun in der Liga angekommen sind. „Es ist eine sehr junge Mannschaft, natürlich als zweite Mannschaft, aber auch mit sehr vielen Talenten ausgestattet. So wie alle diese U23-Mannschaften eben: taktisch und technisch top ausgebildet“, sagt Schenker. Gleichzeitig weiß der Hollenbacher Trainer, wo die Schwächen liegen: „Probleme haben sie vielleicht, wenn man ihnen versucht, so ein bisschen über die Aggressivität den Stecker zu ziehen.“ Genau hier will er ansetzen.

Hollenbach muss Erfahrung und Seriosität einbringen

„Wir haben selbst noch eine sehr junge Mannschaft, aber mit der längerjährigen Erfahrung jetzt in der Oberliga müssen wir gerade in diesen Situationen auch zeigen, dass wir eine gestandene Oberliga-Mannschaft sind“, betont Schenker. Für ihn ist klar: „Wir müssen diese Zweikämpfe mit einer Professionalität und mit einer Seriosität annehmen und dann versuchen, die Duelle aggressiv für uns zu entscheiden. Das wird ein Schlüssel zum Erfolg sein.“

Drei Spiele ohne Sieg – aber Leistung stimmt

Die Ergebnisse waren zuletzt ernüchternd: nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen. Doch Schenker bewertet die Auftritte seiner Mannschaft positiv. „Wir haben zuletzt nicht ganz so gute Ergebnisse erzielt, in den letzten drei Spielen leider nur einen Punkt geholt, aber die Leistungen haben gestimmt.“ Besonders hebt er das Unentschieden in Essingen hervor: „Wir haben gegen die drei Top-Teams Nummer 1, 2 und 3 in der Tabelle gespielt, auch letzte Woche auswärts in Essingen einen verdienten Punkt geholt.“ Für ihn ist klar: Die Entwicklung stimmt.

Spiel auf Augenhöhe erwartet

In der Tabelle liegen die Mannschaften eng beieinander: Der Karlsruher SC II hat 14 Punkte, der FSV Hollenbach 13. „Von dem her denke ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, wie jetzt die aktuelle Tabellensituation sich auch darstellt“, erklärt Schenker. Gleichzeitig warnt er vor dem aktuellen Hoch des Gegners: „Wir wissen, dass wir gegen den KSC, der momentan mit Sicherheit sehr viel Selbstvertrauen gesammelt hat, eine Top-Leistung brauchen, um die Punkte bei uns zu halten.“

Schenker fordert höchste Qualität im Ballbesitz

Der Hollenbacher Coach weiß, dass die eigene Leistung über Sieg oder Niederlage entscheiden wird: „Wir brauchen eine richtig gute Leistung und müssen in allen Phasen des Spiels, vor allem dann auch im eigenen Ballbesitz, wirklich sauber, qualitativ hochwertig sein, um sie vor Probleme stellen zu können.“ Es geht darum, die Ruhe zu bewahren, präzise zu spielen und in den entscheidenden Momenten zuzuschlagen. „Und dann, so wie in jedem Spiel, glaube ich, wie es momentan in der Oberliga sehr eng zugeht, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Matchglück“, so Schenker.

Ziel: drei Punkte im Heimspiel

Die Botschaft ist eindeutig: „Unser Ziel ist natürlich, im Heimspiel gegen KSC die drei Punkte zu holen“, sagt Schenker. Mit einer Mischung aus Aggressivität, Konzentration und Cleverness will Hollenbach zurück in die Erfolgsspur finden. Schenker bleibt trotz der aktuellen Situation optimistisch: „Wenn diese Dinge zusammenkommen, dann bin ich positiv und hoffe natürlich, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen.“