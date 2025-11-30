FSV Hollenbach: "Das ist halt einfach zu wenig und sehr schade"

Ein Spielbeginn mit bekannten Mustern

In den ersten Minuten knüpfte der FSV Hollenbach an ein Muster an, das Schenker schon mehrfach kritisiert hatte. „Wir haben nach der ersten Minute, als wir eine Torchance des Gegners zugelassen haben und in den ersten fünf Minuten, bei denen wir wieder mal fast schon traditionell gebraucht haben, um ein Spiel zu finden“, beschreibt er den Auftakt.

Backnang hatte in dieser Phase den Ball, blieb aber nach Schenkers Einschätzung ohne nennenswerte Aktionen. Erst nach fünf Minuten fand Hollenbach ins Spiel – und übernahm dann die Kontrolle.

Hollenbach übernimmt das Kommando

Von da an dominierte der FSV die Partie. „Wir haben dann das Heft des Handelns auch komplett bei uns gehabt, haben das Spiel komplett dominiert“, sagt Schenker. Die Vielzahl der Chancen ist bemerkenswert: „Ich denke sieben, acht richtig gute Chancen, davon allein viermal, wo wir allein aufs Tor zulaufen, teilweise sogar zu zweit alleine auf dem Torhüter zulaufen.“

Doch Hollenbach brachte den Ball nicht im Tor unter. Fehlende Kaltschnäuzigkeit, versprungene Bälle auf schwierigem Geläuf – all das verhinderte die Führung.

Ein Gegentor, das nicht hätte zählen dürfen

Stattdessen passierte das, was Hollenbach in dieser Saison häufiger schmerzt: ein Rückstand. Und diesmal in Schenkers Augen durch Fehlentscheidungen. „Nachdem wir durch eine krasse Schiedsrichterfehlentscheidung mit 0:1 in Rückstand gegangen sind, wo dem Tor von Backnang ein klares Foul an unserem Stürmer vorausgeht, was nicht geahndet wurde“, ärgert sich der Trainer. Ein zweites Foul im Mittelfeld sei ebenfalls übersehen worden.

Die schnelle Antwort – und weitere verpasste Großchancen

Doch Hollenbach zeigte Mentalität. Bereits eine Minute später traf Hannes Scherer zum 1:1 (27.). Ein „schöner Angriff“, wie Schenker betont, brachte sein Team zurück. Doch der FSV blieb verschwenderisch: „Wir hätten das Spiel zur Halbzeit auf 3:1, 4:1, vielleicht sogar 5:1 stellen können.“ Trotz aller Überlegenheit: „Wir schaffen es nicht, da mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen.“

Ausgeglichene zweite Hälfte mit starken Torhütern

Nach der Pause bot sich ein anderes Bild. „Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichen“, fasst Schenker zusammen. Besonders Keeper Nico Purtscher hielt den FSV im Spiel: „Super Leistung von unserem Keeper, der in 2, 3 Aktionen sehr gute Torchancen vereitelt.“

Aber auch Hollenbach erspielte sich weitere klare Möglichkeiten – und ließ sie erneut liegen.

Der entscheidende Fehler kurz vor Schluss

Die Entscheidung fiel durch einen Moment, der sinnbildlich für den Nachmittag stand. „Wir haben kurz vor Schluss einen krassen individuellen Fehler, 18 Meter vorm eigenen Tor“, beschreibt Schenker. Sein Team „braucht einfach zu lang, um eine Entscheidung zu treffen“, Backnang erobert den Ball – und Julian Geldner schlenzt ihn zum 1:2 ins Eck (84.).

Für Schenker war der Treffer doppelt bitter: „Backnang gewinnt eine Partie, in der sie eigentlich gar nicht mehr drin hätten sein dürfen.“

Frust über verlorene Heimspiele

Der Trainer nimmt kein Blatt vor den Mund: „Wir stehen wieder mal in einem Heimspiel, wo wir deutlich überlegen waren, mit leeren Händen da.“ Er erinnert an die Partie gegen die Normannia Gmünd, „wo wir keinen einzigen Torschuss zugelassen haben“, und nun das Spiel mit „den meisten Chancen, die wir selber rausgespielt haben diese Saison – und dann schießt man nur ein Tor zu Hause.“

Der Frust ist greifbar: „Das ist halt einfach zu wenig und sehr schade.“

Blick auf die Tabelle und das letzte Spiel vor der Winterpause

Die Niederlage sorgt dafür, dass der FSV auf Rang 15 steht – punktgleich mit zwei weiteren Teams. Backnang hingegen zieht vorbei und steht nun bei 22 Punkten. Das letzte Spiel vor der Winterpause führt den FSV mit der Nachholpartie am 6. Dezember nach Oberachern – ein extrem schwieriges Auswärtsspiel.

Schenker fordert dieselbe Mentalität wie in Pforzheim

Trotz aller Enttäuschung blickt Schenker nach vorne: „Wir hoffen, dass wir im letzten Spiel dieses Jahres dann in Oberachern dieselbe Leistung wie heute, denselben Einsatz wie gegen Pforzheim, noch mal zeigen können.“

Denn nur dann sei ein Ergebnis möglich: „Auch wenn wir überall gewinnen können, ist natürlich Oberachern der klare Favorit für die Partie.“