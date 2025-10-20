FSV Hollenbach: "Das ist für uns sehr ernüchternd"

Der FSV Hollenbach hat in er Oberliga beim Türkischen SV Singen eine bittere 0:1-Niederlage kassiert. Trotz Überzahl in der zweiten Halbzeit fanden die Hollenbacher nie richtig ins Spiel. Trainer Reinhard Schenker zeigte sich nach dem Schlusspfiff selbstkritisch und sprach von einer „verdienten Niederlage“.

„Unterm Strich haben wir verdient verloren, weil wir über die 90 Minuten es eigentlich fast nicht geschafft haben, dem Gegner emotional und von der Aggressivität her ebenbürtig zu sein“, sagte Reinhard Schenker nach der Partie in Singen. Schon früh geriet der FSV Hollenbach in Rückstand. In der neunten Minute erzielte Abdoulie M’Boob mit einem sehenswerten Sonntagsschuss das 1:0 für die Gastgeber – ein Treffer, der die Richtung des Spiels vorgab.

Der Trainer bemängelte, dass seine Mannschaft nie wirklich Zugriff auf die schnellen und dynamischen Flügelangriffe der Gastgeber fand. „Wir haben große Probleme über die Flügel gehabt, das Tempo der Gegner zu verteidigen. Da sind sie vor allem in der ersten Halbzeit dann wirklich häufig über die Flügel dynamisch durchgekommen und haben uns da vor Probleme gestellt“, erklärte Schenker.

Fehlende Kompaktheit und falsche Herangehensweise

Neben der individuellen Leistung sah Schenker auch taktische Defizite: „Wir haben es da einfach verpasst, kompakt zu verteidigen. Sicher auch meinerseits verpasst, der Mannschaft einfach mal den Auftrag zu geben, wirklich in der eigenen Hälfte kompakt und im Block zu verteidigen und den Gegner vielleicht auch mal den Ball zu überlassen.“ Statt geduldig zu agieren, suchte seine Mannschaft zu früh die Offensive: „Wir haben phasenweise zu hektisch versucht, nach vorne durchzupressen und immer wieder Räume dem Gegner gegeben – und die hat er dann auch genutzt.“

Diese Unordnung nutzte Singen konsequent aus, um mit Tempo über die Außenbahnen gefährlich zu werden. Der FSV Hollenbach kam in der ersten Halbzeit kaum zu zwingenden Offensivaktionen, während die Hausherren durch ihre gradlinige Spielweise immer wieder Nadelstiche setzten.

Zweite Halbzeit in Überzahl – ohne Ertrag

Kurz vor der Pause schwächten sich die Gastgeber allerdings: Cheick Oumar Coulibaly sah die Rote Karte (44.). Doch auch in Überzahl konnte Hollenbach kein Kapital daraus schlagen. „In der zweiten Halbzeit haben sie es dann mit einem Mann weniger leidenschaftlich verteidigt, haben sich in alles reingeworfen“, so Schenker.

Zwar übernahm der FSV die Spielkontrolle, verlagerte das Geschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte, doch zwingende Torchancen blieben Mangelware. „Wir hatten dann natürlich die Kontrolle in Überzahl und auch das Spiel in die Hälfte des Gegners verlagert, aber wir haben es auch da nicht geschafft, dann wirklich zwingend zu Torchancen zu kommen und den Druck so hoch aufzubauen, dass der Gegner auch zu Fehlern gezogen wurde.“

Ernüchterung nach Schlusspfiff

Nach dem Abpfiff stand für den Trainer fest: „Von dem her geht die Niederlage in Ordnung, das ist für uns sehr ernüchternd.“ Hollenbachs spielerische Linie fehlte an diesem Nachmittag komplett. „Wir hatten immer mal vereinzelt torgefährliche Situationen, ohne jetzt viele Hochkaräter rauszuspielen, haben einige technische Unzulänglichkeiten gehabt“, resümierte Schenker.

Die Niederlage schmerzt, auch weil der FSV Hollenbach erneut die Chance verpasste, sich im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Mit 13 Punkten aus 13 Spielen stehen die Hohenloher auf Platz 14 und befinden sich damit in der abstiegsgefährdeten Zone.

Blick nach vorne: Wiedergutmachung gegen Reutlingen

Trotz der ernüchternden Vorstellung richtet sich der Blick bereits nach vorne. „Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns berappeln, dass wir uns wirklich diese Woche sehr gut vorbereiten auf Reutlingen“, fordert Schenker. Der Trainer weiß, dass gegen den SSV Reutlingen eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein wird: „Wir müssen mit einer anderen Spannung wieder in das Spiel reingehen und dann hoffentlich diese Serie und die Siege dann auch zu Hause beenden nächste Woche. Das wird der Plan sein.“

Der FSV Hollenbach empfängt am kommenden Samstag (15:30 Uhr) den SSV Reutlingen. Eine Partie, in der die Mannschaft nicht nur drei Punkte, sondern auch verlorenes Selbstvertrauen zurückgewinnen will.