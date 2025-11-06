FSV Hollenbach: "Darauf wird es ankommen"

Aufarbeitung nach der Niederlage in Villingen

„Wir haben natürlich die Niederlage letzte Woche gegen Villingen im Detail aufgearbeitet, haben das Spiel genau analysiert und besprochen, was wir besser machen müssen“, sagt Reinhard Schenker vor dem Heimspiel. Nach dem 1:3 im Schwarzwald lag der Fokus in dieser Trainingswoche auf den Basics: Zweikampfverhalten, defensive Kompaktheit und mentale Stabilität.

„Wo wir einfach eine Schippe drauflegen müssen, in welchen Bereichen – sowohl taktisch, aber auch körperlich und mental“, betont der Trainer. Es geht ihm nicht nur um spielerische Aspekte, sondern um eine grundlegende Haltung: „Ich denke, Türkspor Neckarsulm ist eine gute Oberliga-Mannschaft, völlig zu Recht in der Liga. Sie haben schon sehr gute Spiele gemacht. Aber mit Sicherheit eine Mannschaft, die mit uns auf Augenhöhe ist.“

Ein Spiel auf Augenhöhe

In der Tabelle liegen beide Teams dicht beieinander. Hollenbach steht mit 16 Punkten auf Rang 13, Neckarsulm folgt mit 15 Zählern auf Platz 14 – ein klassisches Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld. Für Schenker ist klar: „Von dem her wollen wir natürlich zu Hause diese drei Punkte holen, mit einer besseren Leistung, als wir sie vergangene Woche gebracht haben.“

Der Trainer weiß, dass es in der aktuellen Phase um mehr als nur spielerische Qualität geht: „Ich denke, wenn wir mit einer guten Energie ins Spiel gehen, wenn wir mit der Bereitschaft ins Spiel gehen, wirklich die Zweikämpfe anzunehmen und dann auch so zu führen, dass wir sie wirklich gewinnen wollen, dann werden wir unsere Möglichkeiten auch in der Offensive bekommen.“

Defensive Stabilität als Schlüssel

Die frühen Gegentore in den letzten Partien sind ein wiederkehrendes Problem – und sollen diesmal unbedingt vermieden werden. „Für uns wird es natürlich wichtig sein, dass wir, anders als in den Wochen zuvor, erstmal auch gut verteidigen, dass wir wenig Torchancen zulassen und vor allem nicht wieder ein frühes Gegentor kriegen“, fordert Schenker.

Der 37-Jährige betont, wie entscheidend ein konzentrierter Beginn sein wird: „Dass nicht schon wieder früh der Plan über den Haufen geworfen wird – darauf wird es ankommen.“ Gerade in den Anfangsminuten will der FSV Hollenbach diesmal kompromisslos auftreten und Stabilität ausstrahlen.

Die richtige Einstellung entscheidet

Nach intensiver Trainingswoche blickt Schenker optimistisch auf das Spiel. „Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind für das Spiel am Samstag und mit einer ordentlichen Portion Mentalität in das Spiel gehen werden“, erklärt er.

Er fordert von seiner Mannschaft, dass sie mit Entschlossenheit und Willen auftritt: „Total motiviert sein werden und dann hoffentlich mit einer guten Leistung auch die drei Punkte bei uns behalten.“ Für den Trainer zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie sein Team auftritt.

Blick auf die Tabelle

In der Oberliga Baden-Württemberg ist das Mittelfeld eng beieinander. Spitzenreiter VfR Aalen (39 Punkte) und Verfolger VfR Mannheim (35 Punkte) liegen weit vorne, doch dahinter ist jedes Spiel entscheidend. Der FSV Hollenbach könnte mit einem Heimsieg auf 19 Punkte klettern und sich so etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. Türkspor Neckarsulm hingegen will den direkten Konkurrenten überholen – Brisanz ist also garantiert.