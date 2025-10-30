FSV Hollenbach: "Darauf wird es ankommen"

Ein anspruchsvoller Gegner mit großer individueller Klasse

„Es wird eine schwere Partie für uns wieder“, sagt Reinhard Schenker. Der Trainer weiß, was seine Mannschaft am Samstag erwartet: „Bei einer Mannschaft, die auch ähnlich wie Reutlingen hochgehandelt wurde vor der Saison.“ Besonders beeindruckt zeigt sich der Hollenbacher Coach von der individuellen Qualität des Gegners: „Sie haben eine große individuelle Qualität, einen zentralen Stürmer, der absolut alle Qualitäten besitzt. Aber auch viele andere Spieler, die extrem viel Qualität haben, die auch letztes Jahr in der Regionalliga bewiesen haben, dass sie viel Qualität haben.“

Außenseiterrolle, aber kein Grund zur Angst

Die Ausgangslage ist klar – der FSV Hollenbach reist als Außenseiter in den Schwarzwald. „Ich denke, wir fahren als Außenseiter nach Villingen. Klar, erstens mal Tabellenposition, zweitens mal Auswärtsspiel, drittens mal hohe individuelle Qualität“, sagt Schenker. Doch von Resignation keine Spur: „Aber wir sind mit Sicherheit nicht chancenlos.“

Mit 16 Punkten liegt der FSV Hollenbach derzeit auf Platz elf. Der FC Villingen steht mit 18 Zählern drei Plätze davor – eine Möglichkeit also, dass die Hollenbacher mit einem Erfolg vorbeiziehen könnten.

Die Lehren aus dem Reutlingen-Spiel

Das spektakuläre 3:2 gegen den SSV Reutlingen hat der Mannschaft Rückenwind gegeben. Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich der FSV eindrucksvoll zurück. „Wenn wir, ähnlich wie letzte Woche auch, die Tugenden auf den Platz bringen, die uns stark machen, dann können wir auch unseren Fußball auf den Platz bringen“, erklärt Schenker.

Die Mannschaft habe gezeigt, dass sie „mit hoher Intensität spielen“ könne. Dies soll nun auch in Villingen wieder gelingen – ergänzt um mehr Ruhe und Struktur. „Mit hoher Intensität zu spielen, aber auch im Ballbesitz klar strukturiert zu sein“, fordert der Trainer.

Plan für Villingen: Ballbesitz und Zielstrebigkeit

Der Matchplan ist klar: Geduld im Aufbau, Kontrolle im Mittelfeld und Effizienz im letzten Drittel. „Wie wollen viele Phasen dann auch zu nutzen, um den Gegner laufen zu lassen und dann im letzten Drittel effektiv nach vorne zu spielen, beziehungsweise zielstrebig nach vorne zu spielen. Das wird unsere Herangehensweise sein und unser Plan sein.“

Villingen, mit seiner Offensivstärke und Regionalliga-Erfahrung, wird den Hollenbachern alles abverlangen. Doch Schenker ist überzeugt: „Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir in der Lage, etwas aus Villingen mitzunehmen. Wenn wir es nicht schaffen, dann wird es ganz schwer für uns.“

Die mentale Komponente als Schlüssel

Neben taktischer Disziplin legt Schenker großen Wert auf die mentale Stärke seiner Mannschaft. „Ich denke, die Qualität spricht für Villingen, aber wir sind in jedem Spiel konkurrenzfähig, wenn wir auf den Platz bringen, was in uns steckt.“

Dazu brauche es das richtige „Mindset“ und das Bewusstsein, dass Erfolg nur über das Kollektiv möglich ist: „Darauf wird es ankommen, dass wir erstens das richtige Mindset haben, dass wir die richtige Mentalität haben, die Basics auf den Platz bringen und die Mannschaft über alles stellen und die eigenen Egos ein bisschen hinten an.“

Mannschaftlicher Zusammenhalt als Erfolgsfaktor

Besonders betont Schenker den Teamgedanken – gerade in schwierigen Phasen eines Spiels. „Das ist dann häufig das Schwere, vor allem wenn es in den Phasen des Spiels nicht so gut läuft. Aber wir haben gezeigt, dass wir das schaffen.“

Die Reaktion seiner Mannschaft in den letzten Wochen stimmt ihn zuversichtlich. „Wir müssen es nur konstant abrufen. Dann wiwerden wird uns auch in der Tabelle ein bisschen weiter nach vorne erarbeiten und von hinten ein bisschen entfernen. Aber darauf wird es ankommen.“