FSV Hollenbach: "Darauf sind wir vorbereitet"

Die Ausgangslage ist für den Trainer des FSV Hollenbach klar umrissen. Der Schwung aus der Vorwoche soll mitgenommen werden, doch der Respekt vor der Schwere der Aufgabe ist groß. „Ähnliche Vorzeichen wie in der vergangenen Woche für uns. Es ist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt“, ordnet Reinhard Schenker die Begegnung ein. Es ist das Duell zweier Teams, die sich nichts schenken werden. Nachdem das Hinspiel vor 350 Zuschauern mit einem torlosen 0:0 endete und Jonas Limbach kurz vor Schluss die Rote Karte sah, erwartet der FSV nun erneut ein zähes Ringen um jeden Meter Boden.

Besonders die Spielweise des Gegners steht im Fokus der Hollenbacher Vorbereitung. Schenker stellt sein Team auf eine physisch fordernde Partie ein. „Von dem her gehe ich von einer ähnlichen Partie aus, wo beide Mannschaften natürlich darauf bedacht sein werden, alles auf den Platz zu lassen, den Kampf anzunehmen, die Zweikämpfe anzunehmen“, erklärt der Coach.

Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht die Physis als den entscheidenden Faktor: „Und ich denke auch, dass dieses Spiel vor allem jetzt gegen Normannia Gmünd, vielleicht noch ein bisschen eher als gegen Bissingen letzte Woche, in den direkten Duellen, in den Zweikämpfen entschieden wird, zumindest einen großen Ausschlag geben kann, da Normannia sehr körperbetont spielt, sehr robust spielt, als kompakte Einheit verteidigt, sowohl wenn sie offensiv pressen, als auch wenn sie sich ein bisschen tiefer im Block fallen lassen.“

Taktische Variabilität als Schlüssel

Um gegen diese robuste Einheit zu bestehen, hat der FSV Hollenbach in der Trainingswoche akribisch gearbeitet. Die Flexibilität im eigenen Spiel soll den Ausschlag geben. „Darauf sind wir vorbereitet, darauf werden wir uns auch im Training noch vorbereiten, dass wir da einfach, vor allem Lösungen finden dann in beiden Bereichen, sowohl gegen eine tiefer stehende als auch gegen eine höher anlaufende Mannschaft“, so Reinhard Schenker. Die Mannschaft um Kapitän Sebastian Schiek muss hellwach sein, um die verschiedenen Phasen des Gmünder Spiels zu kontern.

Rückenwind aus dem Bissingen-Drama

Das Selbstvertrauen für diese Herkulesaufgabe schöpft der FSV aus dem dramatischen 3:2-Erfolg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Tore von Hannes Scherer, Juan Faßbinder und der entscheidende Treffer von Luke Knapp in der neunten Minute der Nachspielzeit haben Blockaden gelöst. Schenker blickt zurück: „Ich denke, dass wir Selbstvertrauen getankt haben letzte Woche. Wir haben das Spiel nochmal analysiert gegen Bissingen und haben auch da nochmal versucht, Dinge, die wir besser machen können, nochmal aufzuzeigen.“

Dennoch mahnt er zur Steigerung, da die Qualität des Gegners letzte Woche nicht der einzige Maßstab sein darf: „Trotzdem war das eine gute Leistung von uns, die werden wir mindestens auch am Samstag gegen die Normannia brauchen, weil ich denke, dass da schon qualitativ nochmal ein bisschen mehr auf uns zukommt.“

Den positiven Trend in Zählbares ummünzen

Die Marschroute für das Gastspiel ist unmissverständlich: Hollenbach will nicht mit leeren Händen heimkehren. „Und wir wollen aber auf jeden Fall punkten, wollen den positiven Trend jetzt aus der letzten Woche diesmal auch bestätigen. Und auch da wieder mit Punkten natürlich dann den Spieltag beenden. Im Optimalfall natürlich drei. Man muss aber natürlich auch schauen, wie der Spielverlauf ist“, zeigt sich der Trainer realistisch und ambitioniert zugleich.

Motivation als Treibstoff für den Klassenerhalt

In der Kabine des FSV Hollenbach ist die Entschlossenheit spürbar. Der Wille, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen, eint das Team. „Wir sind positiv, wir sind total motiviert, wir wollen jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben und hoffen auf eine gute Leistung und dann mit einem guten Ende für uns“, beschließt Reinhard Schenker seinen Ausblick.