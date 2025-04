FSV Hollenbach: "Darauf müssen wir vorbereitet sein"

Ein hartes Stück Arbeit im Abstiegskampf

Für den FSV Hollenbach geht im wichtigen Auswärtsspiel gegen den SV Fellbach darum, die gute Form aus den letzten beiden Spielen zu bestätigen. Nach den Siegen gegen den FC 08 Villingen II und den 1. CfR Pforzheim steht der FSV mit 34 Punkten im Abstiegskampf, aber das Ziel ist klar: Weitere Punkte sollen her. „Es wird ein sehr schweres Spiel für uns“, betont Trainer Reinhard Schenker. „Vor allem, da der SV Fellbach vergangene Woche mit 0:6 beim VfR Aalen verloren hat, werden sie mit Sicherheit auf Wiedergutmachung aus sein. Sie werden mit Sicherheit auch alles reinhauen und werden eine Reaktion zeigen wollen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Der SV Fellbach, mit 27 Punkten auf dem 15. Platz, hat nach der deutlichen Niederlage gegen Aalen sicherlich etwas gutzumachen und wird zuhause alles geben, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Hollenbach muss daher alles daran setzen, diesen motivierten Gegner nicht zu unterschätzen und die nötige Konzentration auf den Platz zu bringen.

„Weiterhin punkten“ – Schenker fordert Konstanz

Nach zwei erfolgreichen Spielen, die dem FSV Hollenbach gutgetan haben, möchte die Mannschaft nun auch in Fellbach punkten. „Für uns in unserer Situation ist es natürlich wichtig, dass wir weiterhin punkten. Wir haben jetzt die letzten zwei Spiele sechs Punkte geholt, haben auch davor gute Leistungen gebracht“, erklärt Schenker. Die letzten Erfolge haben dem Team Selbstvertrauen gegeben, das nun auch im Auswärtsspiel gegen Fellbach zum Tragen kommen soll.

„Ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, für uns ist es entscheidend, dass wir konstant die Punkteholen“, sagt Schenker. Daher ist für das Spiel in Fellbach klar: „Deswegen wird auch das Ziel sein, dass wir auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen. Wenn es am Schluss ein Punkt ist, müssen wir vielleicht damit leben können in einem Auswärtsspiel.“ Doch der Trainer macht auch deutlich, dass sein Team nach den jüngsten Erfolgen weiterhin alles für drei Punkte geben will: „Aber wir werden natürlich alles versuchen, um die drei Punkte mit nach Hollenbach zu nehmen.“

„Ganz wichtiges Spiel“ – Der Abstiegskampf bleibt spannend

Das Duell in Fellbach wird für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Schenker beschreibt die Ausgangslage treffend: „Die Ausgangssituation ist klar. Beide Mannschaften spielen gegen den Abstieg. Für den SV Fellbach ist vielleicht noch mehr unter Druck als wir. Aber auch wir wissen, dass wir noch wahrscheinlich um die zehn Punkte brauchen werden mindestens, um sicher in der Klasse bleiben zu können, unabhängig davon, was von oben runterkommt“, erläutert Schenker.

Positive Personalsituation bei Hollenbach

Vor dem Auswärtsspiel gibt es auch positive Nachrichten für den FSV Hollenbach: Zwei wichtige Spieler kehren in den Kader zurück. „Luke Knapp ist wieder zurück, da freuen wir uns. Er wird zwar keine Option von Beginn an sein, aber wichtig ist es, dass er wieder dabei ist“, freut sich Schenker. „Genauso auch der Niklas Breuninger, der nach sehr, sehr langer Schulterverletzung das erste Mal wieder im Kader sein wird.“

Dennoch bleibt Schenker vorsichtig: „Aber wir dürfen auf gar keinen Fall den Fehler machen, den Gegner irgendwie zu unterschätzen und auf die leichte Schulter zu nehmen.“

Das Hinspiel: Ein spannendes Unentschieden

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. In der Partie konnte Hollenbach zweimal in Führung gehen, zunächst durch Niklas Dörr (22.) und später durch Ivan Bešlić (52.), doch der SV Fellbach antwortete beide Male. Patrick Fossi (28.) und Giuliano D'Aleo (78.) glichen für die Gäste aus.

„Das Hinspiel war ein spannendes Duell, in dem wir gute Phasen hatten, aber auch nachlässige Momente, die uns zwei Punkte gekostet haben“, blickt Schenker auf die Begegnung zurück. Für das Rückspiel in Fellbach ist das Ziel klar: „Wir wollen dieses Mal mit der nötigen Disziplin auftreten und uns keine Ausrutscher erlauben, um das Spiel zu gewinnen.“

Fazit: Drei Punkte müssen her

Für den FSV Hollenbach ist das Spiel gegen den SV Fellbach ein weiterer wichtiger Schritt im Abstiegskampf. „Wir müssen diese Form jetzt aufrecht erhalten und alles für den Sieg tun“, fordert Schenker abschließend. Die Mannschaft hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie gegen direkte Konkurrenten bestehen kann, und nun gilt es, in Fellbach nachzulegen.