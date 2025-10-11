FSV Hollenbach: "Da muss einfach ein bisschen mehr kommen"

Fehlende Zielstrebigkeit im ersten Durchgang

„Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen, hatten viel Kontrolle, viel Ballbesitz“, sagte Reinhard Schenker nach dem Schlusspfiff. Doch es blieb ohne Wirkung. „Wir wussten aber nicht so richtig mit dem Ballbesitz umzugehen, beziehungsweise haben daraus kein Kapital schlagen können in Form von Torchancen oder gefährlichen Angriffen.“ Seine Mannschaft fand nicht den Weg ins letzte Drittel, spielte zu wenig zielstrebig nach vorne und verlor immer wieder durch einfache technische Fehler den Ball.

Der Karlsruher SC II nutzte diese Unsicherheiten eiskalt aus. Nach einer Standardsituation stand Houssam Arbai am langen Pfosten völlig frei und köpfte die Vorlage zum 0:1, das schließlich in der Mitte vollendet wurde. Schenker kritisierte die Entstehung des Gegentors deutlich: „Da haben wir einen Spieler am langen Pfosten sträflich allein gelassen.“

Zweiter Rückschlag nach individuellem Fehler

Auch nach der Pause änderte sich zunächst wenig. Zwar hatte der FSV Hollenbach mehr Ballbesitz, doch die Angriffe blieben zu harmlos. Dann folgte der nächste Rückschlag: „In der zweiten Halbzeit legen wir dem Gegner dann im Prinzip auch wieder durch einen eigenen, individuellen, groben Schnitzer das 2:0 auf dem Silbertablett auf.“ Karlsruhes Nico Engel traf in der 56. Minute – wieder nach einem Fehler im Hollenbacher Aufbau.

Schenker monierte das Fehlen der letzten Entschlossenheit: „Uns hat heute in einem Heimspiel so ein bisschen die Galligkeit gefehlt und die Gier, dass wir die Punkte unbedingt bei uns behalten wollen.“

Später Kampfgeist, zu spät belohnt

Erst nach dem dritten Gegentor durch Bekem Can Bicki in der 89. Minute wachte der FSV Hollenbach endgültig auf. Plötzlich lief der Ball, die Offensive kam in Bewegung – und die Tore fielen. „Wir machen dann das 3:1 nach einer super Flanke und tollen Kopfball“, beschrieb Schenker den Anschlusstreffer durch Hannes Scherer. Nur zwei Minuten später verkürzte Umut Ünlü auf 2:3 mit einem präzisen Schuss aus der Distanz.

In den letzten Minuten warf Hollenbach alles nach vorne. „Dann haben wir nochmal fünf Minuten Zeit gehabt, haben gedrückt und versucht, nochmal irgendwie einen Punkt zu holen“, so Schenker. Doch der Ausgleich blieb aus.

Leistung nicht auf Normalniveau

Schenker fand klare Worte zur Leistung seiner Mannschaft: „Es war insgesamt keine optimale Leistung für uns in dem Heimspiel gegen einen direkten Tabellennachbarn. Da muss einfach ein bisschen mehr kommen, da war ich nicht ganz zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Der Trainer machte keinen Hehl daraus, dass der FSV Hollenbach an diesem Tag unter seinen Möglichkeiten blieb: „Wir hatten viel Ballbesitz, haben auch viel probiert, ohne durchschlagskräftig zu sein. Wir hatten wenig Torchancen, muss man sagen, wenig Torabschlüsse auch.“

Blick nach vorne: Analyse und Wiedergutmachung

Trotz der Enttäuschung blickt Schenker nach vorn: „Ich bin aber trotzdem positiv, dass wir uns da jetzt aus dieser Phase dann auch wieder rauskämpfen und nächste Woche in Singen wieder eine Schippe drauflegen werden, um die drei Punkte dann zu holen.“ Der Trainer weiß um die Entwicklung seines Teams: „Wir sind eine junge Mannschaft, wir haben viele junge Spieler, die auch Leistungsschwankungen unterliegen, und da müssen wir einfach jetzt gucken, dass wir das Spiel sauber analysieren und uns optimal in der nächsten Woche auf den nächsten Gegner Singen vorbereiten.“

Für den Coach steht fest, dass die Leistung im kommenden Auswärtsspiel stimmen muss: „Dann dort wieder mit neuem Elan an die Sache angehen und die drei Punkte holen. Und dann sieht die Welt auch wieder besser aus.“

Die Ausgangslage in der Tabelle

Mit der Niederlage gegen den Karlsruher SC II steht der FSV Hollenbach in der Oberliga-Tabelle auf Rang 13. Nach zwölf Spieltagen stehen drei Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche. Die Bilanz: 20 erzielte Tore, 23 Gegentreffer. Karlsruhe verbessert sich durch den Sieg auf Rang acht.

Die nächste Aufgabe: Türkischer SV Singen

Am Sonntag, 19. Oktober, steht für den FSV Hollenbach das wichtige Auswärtsspiel beim Türkischen SV Singen an. Nach der bitteren Heimniederlage fordert Schenker eine klare Reaktion seiner Mannschaft – in Mentalität, Entschlossenheit und Effizienz.