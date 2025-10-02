FSV Hollenbach: "Da müssen wir höllisch aufpassen"

Schwere Aufgabe beim starken Aufsteiger

Wenn der FSV Hollenbach morgen beim TSV Essingen antritt, ist die Rollenverteilung klar. „Ich denke, dass es ähnlich wie die letzten zwei Wochen auch wieder so ist, dass wir da Außenseiter sind“, betont Reinhard Schenker. Essingen hat nach zehn Spieltagen bereits 20 Punkte gesammelt und gehört damit zu den Überraschungsteams der Saison. „Der TSV Essingen ist mit 20 Punkten aus 10 Spielen wirklich sehr gut gestartet. Ich denke, sie stehen nicht völlig zu Unrecht da oben“, lobt der Hollenbacher Trainer.

Respekt vor Essingens Stärken

Schenker sieht in der Spielweise des Gegners klare Stärken: „Der TSV Essingen kommt über ein sehr robustes Spiel, über ein schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Er ist gefährlich bei Standardsituationen, da müssen wir höllisch aufpassen von der ersten Minute an.“ Auch wenn er darauf verweist, dass Essingen „vielleicht in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen Matchglück“ gehabt habe, sieht er die aktuelle Tabellensituation als gerechtfertigt an.

Eigenes Selbstvertrauen nutzen

Trotz der Niederlagen gegen die Top-Teams VfR Aalen und VfR Mannheim reist der FSV nicht ohne Hoffnung an. „Für uns wird es darauf ankommen, die gleiche Energie einfach auf den Platz zu bringen wie in den letzten zwei Spielen gegen Aalen und Mannheim“, sagt Schenker. Besonders wichtig sei es, die eigenen Leistungen unabhängig vom Gegner konstant abzurufen: „Wenn wir das schaffen, aggressiv sind gegen den Ball und kompakt verteidigen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir mit dem Ball Lösungen finden werden, sodass wir Chancen kreieren können, um Essingen dann weh zu tun.“

Leistungen bestätigen, Chancen nutzen

In den letzten beiden Spielen zeigten die Hollenbacher ansprechende Leistungen, auch wenn die Punkte am Ende fehlten. „Wir haben Selbstvertrauen getankt in den letzten zwei Spielen, obwohl wir verloren haben, weil die Leistungen wirklich gut waren“, so Schenker. Das Ziel sei klar: „Dieses Selbstvertrauen wollen wir jetzt dann auch auf dem Platz ausstrahlen und hoffentlich dann auch in Punkte ummünzen.“ Entscheidend wird sein, vor dem Tor konsequenter zu werden. „Wir wollen jetzt natürlich nach zwei sieglosen Spielen auf jeden Fall wieder zurück in die Spur“, fordert der Trainer.

Personelle Sorgen bremsen nicht

Die Vorbereitung auf das Spiel war von Verletzungssorgen geprägt. „Auch wenn wir personell ein bisschen gebeutelt sind, aktuell durch zwei kleine Muskelfaserrisse und die anderen langfristigen Verletzungen, wollen wir trotzdem da in die Punkte in Essingen“, erklärt Schenker. Klar ist: Jeder verfügbare Spieler wird alles investieren müssen, um dem Favoriten Paroli bieten zu können.

Ausgangslage in der Tabelle

Vor der Partie steht der FSV Hollenbach mit zwölf Punkten auf Rang zehn. Der TSV Essingen ist mit 20 Zählern Dritter hinter den Spitzenmannschaften VfR Mannheim und VfR Aalen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt die Schwere der Aufgabe – aber auch die Chance, mit einem Auswärtserfolg wieder den Anschluss ans obere Mittelfeld herzustellen.

Letztes Spiel als Mutmacher

Beim jüngsten Auftritt in Mannheim unterlag Hollenbach nur knapp mit 1:2. Niklas Dörr erzielte den Treffer für die Schenker-Elf. „Wir haben phasenweise sogar überlegen gespielt und mutig agiert“, hatte Schenker nach der Partie betont. Genau an diese Leistung will der FSV anknüpfen – mit der Hoffnung, dass diesmal auch das Ergebnis passt.

Alles für die Wende

Am morgigen Freitag in Essingen zählt für den FSV Hollenbach vor allem eines: die Leistung erneut bestätigen und daraus Punkte machen. „Wir wollen wieder zurück in die Spur“, sagt Schenker. Mit derselben Leidenschaft wie in den Spielen gegen Aalen und Mannheim soll der Favorit herausgefordert werden. Nur wenn die Mannschaft über 90 Minuten kompakt verteidigt, aggressiv in die Zweikämpfe geht und vor dem Tor kaltschnäuzig bleibt, kann aus dem Außenseiter ein Sieger werden.