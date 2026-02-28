FSV Hollenbach: "Da haben wir Pech gehabt"

Diese Präsenz zahlte sich früh aus: Nach einer Standardsituation in der 6. Minute erzielte Niklas Dörr das umjubelte 1:0. Der Coach betonte: „Wir haben eine Vielzahl an Zweikämpfen gewonnen und gehen dann nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung, was zu dem Zeitpunkt völlig verdient war.“

Die Gastgeber starteten mit enormem Elan in die Partie. Von der Verunsicherung der Vorwoche war zunächst nichts zu spüren. „Wir sind sehr gut in die Partie reingekommen in den ersten Minuten“, analysierte Reinhard Schenker. „Wir hatten ein, zwei vielversprechende Angriffe, ohne jetzt torgefährlich zu werden, aber man hatte von Beginn an das Gefühl, dass wir voll da sind, dass wir vor allem dann auch in den Zweikämpfen stabil sind, die Zweikämpfe annehmen und sehr aggressiv führen.“

Aluminium-Pech verhindert den Doppelschlag

Hollenbach blieb am Drücker und hätte die Führung ausbauen müssen. „Wir hatten dann Pech in der Folge, als wir bei einem Angriff über die linke Seite mit dem Torabschluss an der Latte scheiterten“, haderte Reinhard Schenker mit dem fehlenden Spielglück. Die Gäste aus Ravensburg fanden in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen das kompakte Hollenbacher Bollwerk. „In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt gar nichts zugelassen vom Gegner, keine klare Torchance“, so der Hollenbacher Trainer. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs schien der Heimsieg greifbar, da die Abstände zwischen den Ketten eng blieben und Hollenbach das zweite Tor erzwingen wollte.

Ein folgenschwerer Pfiff und der Ausgleich

Der Wendepunkt der Partie ereignete sich in der 57. Minute. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Unparteiische auf Foulelfmeter für Ravensburg. Daniele Gabriele trat an und verwandelte sicher zum 1:1. Doch die Entstehung sorgte für Unmut beim FSV Hollenbach. „Man kann die Situation, die zum Elfmeter führt, den Zweikampf so auslegen. Den gibt vielleicht nicht jeder Schiedsrichter, ist aber auch keine Fehlentscheidung“, gab Reinhard Schenker zu Protokoll, fügte aber kritisch an: „In der Entstehung zum Elfmeter wird ein Spieler von uns ganz klar gefoult, wodurch es in der Folge gar nicht zu der Elfmetersituation kommen kann, kommen darf. Da haben wir Pech gehabt, es wurde uns wieder mal eine Schiedsrichterentscheidung gegen uns ausgelegt.“

Eiskalter Konter schockt die Gastgeber

Trotz des Ausgleichs blieb Hollenbach die aktivere Mannschaft und drängte auf die erneute Führung. „Wir waren dem 2:1 ganz klar näher als der Gegner, hatten auch da in der zweiten Halbzeit bis auf die Chance gar nichts zugelassen, waren vorne wirklich agil und aktiv“, beschrieb der Trainer die Phase nach dem Ausgleich. Doch in der 71. Minute folgte der Schock: Nach einem eigenen Eckball lief Hollenbach in einen Konter. Ein Ravensburger Akteur zog uneinholbar davon und legte quer auf Daniele Gabriele, der seinen Doppelpack schnürte. „Das war tatsächlich aus meiner Sicht, ohne das jetzt durch die Hollenbach-Brille zu sehen, der einzige wirklich gut vorgetragene und auch gefährliche Angriff von Ravensburg“, konstatierte ein enttäuschter Reinhard Schenker.

Vergebene Chancen in der Schlussoffensive

In der verbleibenden Spielzeit warf Hollenbach alles nach vorne. „Wir hatten da noch ein, zwei Chancen. Hannes Scherer im Sechzehner, ein relativ freier Abschluss aus einem schweren Winkel, aber mit dem linken Fuß, ja, den er vielleicht machen kann in einer anderen Situation“, reflektierte der Coach die letzten Bemühungen. Doch der Ball wollte nicht mehr über die Linie. So blieb es beim 1:2, einer Niederlage, die für Hollenbach angesichts der Leistung extrem bitter ist.

Blick nach vorn: Das Ziel heißt Nöttingen

Trotz der erneuten Niederlage nach Führung will man beim FSV Hollenbach nicht resignieren. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die hat gefightet, hat eine gute Partie gezeigt und hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht mehr“, stärkte Reinhard Schenker seinen Spielern den Rücken. Mit 20 Punkten steht das Team nun unter Druck, doch die Leistung macht Mut für die kommenden Aufgaben. „Die Leistung gibt natürlich Anlass zur Hoffnung und Anlass zum Mut, die Köpfe hochzunehmen und dann auch in den nächsten Wochen einfach wieder die Punkte einzufahren“, so der Trainer abschließend. Am Freitag, den 06.03.2026, wartet um 19 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim FC Nöttingen, wo Hollenbach endlich wieder etwas Zählbares mitnehmen will.