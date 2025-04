FSV Hollenbach: "Bedingungslose Laufbereitschaft und Aggressivität"

Schwere Aufgabe vor der Brust

Am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg wartet mit dem VfR Aalen ein echtes Kaliber auf den FSV Hollenbach. Der ehemalige Drittligist steht mit 49 Punkten auf Rang vier der Tabelle und gilt als eine der gefestigsten Mannschaften der Liga – besonders in der Defensive. FSV-Trainer Reinhard Schenker sieht den kommenden Gegner deshalb als eine große Herausforderung: „Wir spielen wieder gegen einen Top-Gegner, Platz 4 in der Tabelle. Einer der besten Defensiven in der Liga.“

Besonders das Abwehrverhalten der Aalener beeindruckt. „Der VfR Aalen spielt aus einer stabilen Fünferkette bzw. Dreierkette im Aufbau“, analysiert Schenker. „Wir versuchen da hinten die Räume eng zu machen, dem Gegner auch wenig Raum im Rücken ihrer Fünferkette zu geben, wenn sie gegen den Ball spielen.“ Einfach werde es nicht, Torchancen zu kreieren: „Wird auf jeden Fall für uns sehr schwer, da zu Torchancen zu kommen.“

Selbstvertrauen durch Siegesserie

Trotz der schweren Aufgabe geht Hollenbach mit Rückenwind in das Heimspiel. Drei Siege in Serie, zuletzt ein 2:1-Auswärtserfolg beim SV Fellbach, haben der Mannschaft Selbstvertrauen und Schwung verliehen. Marco Specht war dort mit einem Doppelpack der Matchwinner, doch auch die mannschaftliche Geschlossenheit überzeugte. Schenker sieht sein Team auf einem guten Weg: „In den letzten drei Spielen haben wir neun Punkte geholt, was uns extrem viel Selbstvertrauen gegeben hat. Man merkt, die Stimmung ist gut.“

Die Bedingungen verbessern sich – nicht nur mental. Auch die äußeren Umstände spielen mit: „Die Plätze werden jetzt natürlich besser. Das Spiel mit dem Ball funktioniert bei uns jetzt auch wieder deutlich besser und auch da haben wir wieder ein bisschen den Fokus drauf gelegt in dieser Trainingswoche.“

Fokus auf die Grundtugenden

Doch bei allem Optimismus warnt Schenker davor, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Gegen eine Mannschaft wie Aalen sei es unerlässlich, über die Grundtugenden zu kommen: „Trotzdem wissen wir, dass wir nach wie vor über die Basics im Abstiegskampf zum Erfolg kommen müssen. Und das sind genau die Tugenden, die wir in den letzten Wochen an den Tag gelegt haben.“

Dabei setzt Hollenbach auf bedingungslosen Einsatz: „Wirklich bedingungslose Laufbereitschaft, bedingungslose Aggressivität und bedingungslose, aggressive Zweikampfführung, so wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben und dann auch belohnt wurden.“

Defensiv stabil, offensiv gradlinig

Neben der physischen Präsenz auf dem Platz soll auch das Spiel mit dem Ball weiterentwickelt werden. Das Training der Woche richtete den Blick gezielt auf Ballbesitzphasen und offensive Struktur. „Dann kommt natürlich auch die spielerische Komponente von selbst zum Tragen, wenn man die Zweikämpfe gewinnt, immer wieder auch hohe Ballgewinne hat, versucht aggressiv zu pressen, wenn sich die Möglichkeit ergibt“, erklärt Schenker.

Das Ziel ist klar: „Wir versuchen, zielstrebig zum Tor zu kommen, ohne zu viel Schnörkel ins Spiel mit einzubauen, sondern versuchen geradlinig zu spielen.“ Wenn dieser Plan aufgeht, sieht Schenker sein Team auch gegen Aalen in der Lage zu punkten.

Hinspiel macht Hoffnung

Dass der FSV Hollenbach dem Favoriten Paroli bieten kann, hat das Hinspiel bewiesen. Damals erkämpfte sich die Mannschaftein 1:1. Niklas Dörr glich die frühe Führung der Gastgeber aus. Auch das gibt Mut: „Dann haben wir das Selbstvertrauen uns erarbeitet, dass wir auch gegen so einen Gegner wie gegen VfR Aalen zu Hause gewinnen können“, sagt Schenker. „Zumal wir auswärts mit einem Punktgewinn auch schon unter Beweis gestellt haben, dass wir mit denen mithalten können.“

Heimspiel als Standortbestimmung

Mit 37 Punkten rangiert der FSV Hollenbach aktuell auf Platz zehn der Tabelle – in Schlagdistanz zu den einstelligen Rängen, aber auch noch nicht endgültig befreit vom Blick nach unten. Der kommende Gegner bietet die Gelegenheit, sich weiter zu stabilisieren und die starke Form zu bestätigen.

Ein Sieg gegen den VfR Aalen wäre ein deutliches Ausrufezeichen im Saisonendspurt. Dafür braucht es aber erneut einen disziplinierten und mutigen Auftritt. Schenker blickt dem Spiel mit klarer Haltung entgegen: „Aber nur dann wird es gehen, wenn wir eben diese Basics mit bedingungslosen Tugenden an den Tag legen und darüber hinaus dann auch unseren Plan mit dem Ball umsetzen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch in dem Heimspiel was holen können.“