FSV Hollenbach: „Ballbesitzphasen werden für uns wichtig sein“

Aufarbeitung der Niederlage gegen Backnang

Die 0:2-Heimniederlage gegen die TSG Backnang war ein Rückschlag für den FSV Hollenbach. Die Mannschaft zeigte kaum Durchschlagskraft im Angriff und konnte sich kaum klare Chancen erspielen. Trainer Reinhard Schenker blickt kritisch auf die Partie zurück: „Nach der bitteren und verdienten Niederlage haben wir jetzt Anfang der Woche erstmal das Ganze aufgearbeitet und haben viele Gespräche geführt, haben uns einen Plan für die nächsten Spiele zurechtgelegt, wie wir auftreten wollen.“

Dabei ging es nicht nur um die Fehler aus dem Spiel gegen Backnang, sondern um eine generelle Ausrichtung für die kommenden Spiele. „Wir wollen unser Spiel wieder versuchen, so ein bisschen durchzubringen mit den einen oder anderen Anpassungen, die wir machen werden, um einfach ein bisschen Sicherheit in unser Spiel zu bekommen“, erklärt Schenker.

Mehr Kontrolle, mehr Ballbesitz, mehr Ruhe

Eines der großen Probleme in den letzten Spielen war der fehlende Ballbesitz. Gegen Backnang fehlte es an strukturierten Offensivaktionen, die Defensive stand oft unter Druck. Das soll sich in Ravensburg ändern. „Wir wollen wieder deutlich besseren Fußball spielen, wollen wieder Ballbesitzphasen haben. Die haben wir jetzt vor allem im letzten Spiel gegen Backnang eigentlich kaum gehabt und wollen natürlich auch nach vorne wieder ein bisschen mehr Druck entfalten“, betont Schenker.

Der Plan für das Spiel gegen Ravensburg steht: „Wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze angehen wollen, wie wir das Ganze dann auch umsetzen wollen im Spiel. Wichtig für uns wird einfach sein, dass wir die richtige Ausstrahlung auf dem Platz haben, dass wir die richtige Einstellung zum Gegner und zum Spiel finden.“

Geduld, aber keine Passivität

Die Mannschaft soll die Kontrolle über das Spiel zurückgewinnen, aber gleichzeitig zielstrebig bleiben. „Ballbesitzphasen werden für uns wichtig sein in den Spielen, um keine Hektik aufkommen zu lassen, wie es jetzt vor allem in den Heimspielen gegen Normannia Gmünd und Backnang der Fall war“, analysiert Schenker.

Dabei soll die Mannschaft jedoch nicht in eine zu passive Spielweise verfallen: „Wir wollen einfach wieder ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Ruhe in unser Spiel bringen und geduldig sein, ohne dabei schlafmützig zu wirken.“ Gleichzeitig soll das Team wieder entschlossener in der Offensive agieren: „Wenn sich die Möglichkeit ergibt, wollen wir Druck entfalten, Druck voll Richtung gegnerischem Tor spielen und uns wieder deutlich mehr Torchancen herausspielen.“

Ravensburg ist ein Gegner auf Augenhöhe

Mit dem FV Ravensburg trifft Hollenbach auf einen Gegner, der sich ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte befindet. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um nicht weiter in den Abstiegskampf gezogen zu werden. „Es wird, glaube ich, wieder ein sehr umkämpftes und auch enges Spiel von zwei Mannschaften, die aktuell vielleicht nicht ihre beste Form haben. Aber da kommt so ein Spiel genau richtig“, blickt Schenker voraus.

Hollenbach gewann das Hinspiel knapp mit 1:0 durch ein Tor von Lorenz Minder. Eine ähnlich enge Partie ist auch jetzt zu erwarten. „Ich denke, wir werden die Leidenschaft haben, um dieses Spiel dann auch ähnlich wie gegen Essingen auswärts so zu gestalten, dass wir in der Lage sein werden, auch da Punkte zu holen. Das wird definitiv das Ziel sein. Und mit dieser Marschroute fahren wir auch nach Ravensburg“, betont der Trainer.

Druck liegt auf Hollenbach

Die Tabellensituation zeigt, wie eng es im unteren Mittelfeld der Liga zugeht. Mit 28 Punkten befindet sich Hollenbach im Kampf um den Ligaverbleib. Ein Sieg gegen Ravensburg wäre immens wichtig, um sich Luft zu verschaffen. „Wir müssen uns bewusst sein, dass es in dieser Liga keine leichten Spiele gibt. Jeder Punkt zählt, und wir müssen bereit sein, ans Limit zu gehen“, fordert Schenker.

Das Spiel findet am Samstag um 14 Uhr in Ravensburg statt. Hollenbach muss eine andere Mentalität zeigen als zuletzt gegen Backnang – ansonsten droht ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.