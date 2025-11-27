FSV Hollenbach: "Backnang ist eine gute Mannschaft"

Wichtiger Vergleich im Tabellenkeller

Am Samstag erwartet der FSV Hollenbach ein echtes Schlüsselspiel. Beide Mannschaften stehen in der abstiegsgefährdeten Zone, getrennt nur von einem Punkt. „Es wird eine schwere Aufgabe für uns gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt“, sagt Reinhard Schenker. Die Ausgangslage ist klar: Hollenbach hat aktuell 20 Punkte, Backnang 19 – ein Sieg könnte den Abstand nach unten vergrößern und den Anschluss ans Mittelfeld sichern.

Selbstvertrauen nach starker Serie

Die Formkurven beider Teams zeigen in unterschiedliche Richtungen. „Ich denke auch, dass die Tendenzen momentan da vielleicht so ein bisschen gegenläufig sind. Wir haben in den letzten vier Spielen sieben Punkte geholt. Backnang hat mit Sicherheit nicht die Ausbeute erzielt, die sie sich vielleicht erhofft oder erwünscht haben“, betont Schenker. Seine Mannschaft hat sich in dieser Phase stabilisiert und tritt mit einer klaren Haltung an: „dass wir mutig auftreten können, dass wir selbstbewusst auftreten können.“

Hohe Intensität als Grundlage

Trotz des besseren Laufs betont der Trainer, wie viel Einsatz es braucht, um Backnang zu schlagen: „Trotzdem aber müssen wir natürlich unser Leistungsmaximum abrufen, um Punkte in Hollenbach zu behalten.“ Schenker legt den Fokus vor allem auf die Basics: „Dafür wird es eine hohe Laufbereitschaft, eine hohe Aggressivität, vor allem in den Zweikämpfen brauchen.“ Das Spiel werde, davon ist er überzeugt, „auch über die körperliche Komponente entschieden.“

Respekt vor einem intakten Gegner

Der TSG Backnang zollt Schenker großen Respekt. „Backnang ist eine gute Mannschaft, ist auch eine absolut intakte Mannschaft mit einem guten Trainer.“ Er erwartet einen Gegner, der trotz der schwierigen Wochen alles hineinwerfen wird: „Ich denke, dass Backnang auch jetzt versuchen wird, den Bock umzustoßen, wieder zum Ende des Jahres nochmal in die Punkte zu kommen.“

Backnangs Spielweise: Umschaltmomente und Zweikämpfe

Vor allem Backnangs Art zu spielen könnte das Match prägen. Schenker beschreibt sie als Mannschaft, „die sehr stark übers Umschaltspiel kommt“, aber auch die Qualität besitzt, „einen sehr guten Ball spielen“ zu können. Aufgrund der aktuellen Situation erwartet er allerdings, „dass sie es weniger spielerisch versuchen werden aktuell, sondern eher auch übers Umschaltspiel wieder versuchen, zum Erfolg zu kommen und vielleicht eher mit langen Bällen und auf zweite Bälle operieren.“

Hollenbachs Plan: Maximale Tagesform

Für den FSV Hollenbach hängt viel davon ab, wie die Mannschaft in die Partie findet. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir definitiv in der Lage, erfolgreich zu sein.“ Gleichzeitig kennt der Trainer die Schwankungen seines Teams: „An einem guten Tag können wir jeden Gegner schlagen, aber auch gegen jeden verlieren, das haben wir schon zuhauf gezeigt.“ Deshalb brauche es „jedes Prozent, das in uns steckt“.

Hinspiel als Mutmacher

Das erste Aufeinandertreffen in Backnang kann dem FSV Hollenbach Zuversicht geben. Beim 3:1-Auswärtssieg trafen zunächst Niklas Dörr (34.) und nach dem Ausgleich Hannes Scherer (65.), ehe Felix Limbach mit dem 3:1 (71.) den Auswärtserfolg perfekt machte.

Abgesagtes Spiel als zusätzliche Pause

Die neue Ausgangslage: Das eigentlich angesetzte Auswärtsspiel beim SV Oberachern musste witterungsbedingt abgesagt werden. Dadurch konnte sich der FSV Hollenbach etwas länger vorbereiten – ob dies ein Vorteil oder ein Rhythmusverlust ist, wird sich erst auf dem Platz zeigen. Der Nachholtermin steht mit dem 6. Dezember bereits fest.

Trainer Schenker fordert Klarheit und Mut

Reinhard Schenker erwartet ein Spiel, in dem seine Mannschaft klare Entscheidungen treffen muss – sowohl gegen den Ball als auch im Spielaufbau. „Da wird man natürlich jedes Prozent brauchen, das in uns steckt, um dann den Sieg einzufahren.“