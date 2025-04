FSV Hollenbach atmet nach verdientem Auswärtsdreier auf

Die Gäste aus Hollenbach übernahmen früh die Spielkontrolle und gingen in der 31. Minute durch Lorenz Minder in Führung. In der zweiten Halbzeit baute Marco Specht den Vorsprung in der 72. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte Hannes Scherer in der 83. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand. Während Hollenbach nun bei 31 Punkten steht, bleibt Villingen mit lediglich neun Zählern abgeschlagen Tabellenletzter.