FSV Hollenbach: "Aber wir haben genug Qualität"

Der Respekt vor den Gästen ist groß, doch Hollenbach versteckt sich nicht. „Der VfR Mannheim hat bisher eine überragende Saison gespielt und ist individuell wirklich extrem gut besetzt in allen Mannschaftsteilen“, analysiert Reinhard Schenker. Besonders die taktische Flexibilität der Mannheimer stellt eine Herausforderung dar: „Sie sind variabel, können sowohl in der Dreierkette als auch in der Viererkette spielen. Von dem her wissen wir auch nicht richtig, was auf uns zukommen wird.“ Die Gäste verfügen laut dem Hollenbacher Coach über „extrem hochwertige Einzelspieler mit sehr viel Qualität, die Spiele alleine entscheiden können.“ Zudem seien sie sehr gut im Umschaltspiel und verfügten über viel Zug zum Tor sowie enorme Qualität in der Offensive.

Für den FSV Hollenbach wird die Defensive zum Fundament des möglichen Erfolgs. Die Mannschaft, die zuletzt beim 0:2 gegen den VfR Aalen muss erneut über sich hinauswachsen. „Für uns wird es wichtig sein, dass wir wieder gut verteidigen, dass wir vor allem sehr aggressiv verteidigen, versuchen über die Zweikämpfe ins Spiel zu kommen“, fordert der Trainer. Dabei dürfe man dem Gegner keine Geschenke verteilen: „Wenn wir aber Geschenke verteilen, dann wird es extrem schwer.“ Es gelte, die Mannheimer Offensive über 90 Minuten im Schach zu halten.

Effizienz als Schlüssel zum Punktgewinn

Die Chancenverwertung wird in diesem ungleichen Duell zur entscheidenden Variable. Schon im Hinspiel, das Mannheim knapp mit 2:1 durch Tore von Volkan Rona und Raphael Akoto gewann, konnte lediglich Niklas Dörr für Hollenbach treffen. Schenker erinnert sich an die letzte Woche, als gegen Aalen (Tore durch Jascha Döringer und Sasa Maksimovic) trotz guter Leistung keine Punkte heraussprangen. „Wir werden sicher wieder nicht viele Chancen bekommen. Aber wir haben genug Qualität, um in der Offensive immer wieder für Gefahr zu sorgen. Da müssen wir dann einfach diese wenigen Chancen, die wir haben, nutzen, wenn wir was in Hollenbach behalten wollen“, betont der Coach.

Abstiegskampf pur in der Jako-Arena

Trotz der Außenseiterrolle ist die Motivation beim FSV ungebrochen. Mit 27 Punkten steht man punktgleich mit dem 1. Göppinger SV und mit Türkspor Neckarsulm auf einem gefährlichen 15. Tabellenplatz. „Dementsprechend bin ich mir sicher, dass meine Mannschaft hoch konzentriert und fokussiert in diese Partie gehen wird, alles auf den Platz lassen wird, versuchen wird, im Abstiegskampf die nächsten Punkte zu holen“, so Reinhard Schenker. Das Ziel ist klar definiert: Ein positives Gefühl durch Zählbares. Der Trainer stellt klar: „Natürlich müssen wir in unserer Situation punkten und nicht nur ordentlich spielen.“ Nach der Niederlage in Aalen, bei der man vor 1475 Zuschauern mit leeren Händen dastand, zählt am Samstag nur das nackte Ergebnis.