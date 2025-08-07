FSV Hollenbach: "Aber nur so wird es gehen"

Erwartete Reaktion nach schwachem Auftakt

Nach dem enttäuschenden Start in die neue Oberliga-Saison gegen den SV Oberachern steht der FSV Hollenbach am zweiten Spieltag vor einer wichtigen Aufgabe. Am Samstag (15 Uhr) gastiert das Team von Trainer Reinhard Schenker bei der TSG Backnang. Nach dem 2:3 zum Auftakt fordert Schenker eine klare Leistungssteigerung in nahezu allen Bereichen. Der kommende Gegner zeigte sich zum Pflichtspielstart beim ambitionierten VfR Mannheim stabil und holte ein verdientes 1:1. Die TSG wird am Samstag ihr erstes Heimspiel bestreiten – der FSV erwartet ein intensives Duell.

Steigerung in allen Grundtugenden gefordert

Trainer Reinhard Schenker findet klare Worte im Hinblick auf die Partie in Backnang: "Nach dem schwachen Auftritt letzte Woche gegen Oberachern erwarte ich natürlich eine Reaktion von meiner Mannschaft." Besonders bei den Grundlagen müsse Hollenbach zulegen: "Wir müssen wieder ein bisschen giftiger werden, ein bisschen gieriger werden, einfach auch wieder eine höhere Laufbereitschaft und deutlich mehr Mut an den Tag legen – mit Ball und gegen den Ball."

Schenker betont dabei nicht nur den physischen, sondern auch den mentalen Aspekt: "Wir müssen auch in den Zweikämpfen gegen Backnang die nötige Aggressivität mitbringen, um dann aus den Duellen auch als Sieger hervorgehen zu können." Denn der Gegner sei „in einer guten Verfassung“.

Backnang überzeugt mit Geschlossenheit und Intensität

Die TSG Backnang holte beim 1:1 zum Auftakt beim Topfavoriten VfR Mannheim einen respektablen Auswärtspunkt und machte dabei mit einer geschlossenen Teamleistung auf sich aufmerksam. Schenker lobt die Variabilität des Gegners: "Es ist eine Mannschaft, die sehr geschlossen auftritt, die gefährlich ist in den Umschaltmomenten, aber trotzdem auch mit dem Ball was anzufangen weiß."

Vor allem die Intensität, mit der Backnang arbeitet, imponiert dem Hollenbacher Coach: "Es ist eine sehr giftige und gierige Mannschaft, die versucht, über die Zweikämpfe ins Spiel zu finden und das auch sehr gut macht." Entsprechend hoch ist die Anforderung an die Hollenbacher Mannschaft, um auf Augenhöhe bestehen zu können.

Klare Spielidee, klarer Plan

Der FSV will trotz der schwierigen Aufgabe am Samstag in Backnang eine bessere Figur als zuletzt abgeben – mit einer klaren Idee und disziplinierter Umsetzung. "Wir müssen einfach ganz klar und einfach Fußball spielen, die Basics vor allem auf den Platz bringen und dann versuchen, in den Momenten, die Backnang uns gibt, auch mit Mut und Präzision zuzuschlagen", sagt Schenker.

Er ist überzeugt: "Wenn wir da einfach dann auch ein paar Prozente drauflegen, bin ich mir sicher, dass das im Bereich des Möglichen sein wird. Aber nur so wird es gehen."

Lehren aus dem Spiel gegen Oberachern ziehen

Zum Auftakt hatte der FSV Hollenbach eine Niederlage gegen den SV Oberachern kassiert. Die Gäste führten bereits mit 3:0, ehe Hannes Scherer (88.) und Inas Music (89.) spät für Ergebniskosmetik sorgten. Trotz des Schlussspurts blieben am Ende keine Punkte in Hollenbach – und Schenker sprach von einer "völlig verdienten Niederlage". Die Analyse war klar: Zu wenig Mut, zu viele verlorene Zweikämpfe, zu wenig Struktur im Spielaufbau.

Umso mehr richtet sich der Blick jetzt auf die Reaktion. In Backnang zählt für den FSV Hollenbach nicht nur das Ergebnis – sondern auch, das eigene Leistungsvermögen wieder abzurufen. Mit einem couragierten und stabileren Auftritt soll der erste Dreier der neuen Saison eingefahren werden.