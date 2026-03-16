FSV Höhenrain siegt „dreckig" nach hartem Kampf in Hungerbach

Höhenrain,16.11.2025, Fußball FSV Höhenrain-Erling,Nr.3(blau), Nr.7(Erling) – Foto: Andrea Jaksch

„Der aufgestaute Frust muss mal raus“, begründete Christian Sedlmeier eine ausgedehnte „dritte Halbzeit“ seiner Mannschaft. Was ihnen in einigen Testspielen und vergangene Woche in Starnberg nicht vergönnt war, gelang den FSV-Kicker nun in Huglfing. „Man braucht für den Aufwand, den man betreibt, auch mal ein Erfolgserlebnis. Das gab es Gottseidank heute“, freute sich der Coach über den knappen Sieg.

Seine Elf hatte nur schwer in die Partie gefunden, stand die ersten 20 Minuten unter Druck, ohne dass den Gastgebern dabei zwingende Torchancen gelungen wären. Beim FSV, der mit zunehmender Spielzeit gefährlicher wurde, waren Franz Schaller (zielte am langen Pfosten vorbei), Adrian Lech (verfehlte das kurze Eck) und Andreas Mühr (stellte SG-Torhüter Kilian Beuting mit einem Aufsetzer vor Probleme) nicht vom Glück verfolgt.