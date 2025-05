FSV Höhenrain kassiert Klatsche in Murnau – TSV feiert Auswärtssieg in Uffing

TSV Murnau II - FSV Höhenrain 7:1 (4:1) – Die Höhenrainer erlebten beim Aufstiegskandidaten ein Spiel zum Vergessen. Dabei habe es „am Anfang gar nicht danach ausgeschaut“, sagt FSV-Trainer Klaus Heller. Seine Mannschaft war nämlich durch einen tollen Volleyschuss von Andreas Mühr in Führung gegangen (14.). Mühr hatte sogar noch kurz darauf die Gelegenheit im Alleingang zu erhöhen, wurde aber noch rechtzeitig eingeholt. Stattdessen verschlief der FSV anschließend einen Einwurf und kassierte nach der folgenden Flanke den Ausgleichstreffer (17.). „Ab dann sind wir total neben den Schuhen gestanden“, befand Heller. Binnen fünf Minuten (30., 31., 35.) sorgten die Gastgeber für eine Vorentscheidung.

In der zweiten Hälfte war Höhenrain um Schadensbegrenzung bemüht, kassierte allerdings direkt zu Beginn zwei weitere Gegentreffer (48., 49.). Ein Foulelfmeter (74.) besiegelte das Endergebnis von 7:1. Heller blickte sogleich nach vorne: „Wir müssen das abhaken und nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen. Und das werden wir auch.“ (cga)

SV Uffing – TSV Benediktbeuern 0:2 (0:1) – Von einem „auch in der Höhe verdienten Arbeitssieg“ sprach Thomas Neumeier. „Hinten standen wir sicher“, betonte der TSV-Trainer und fügte an: „Eigentlich hat Uffing in der gesamten Spielzeit nicht einmal ernsthaft auf unser Tor geschossen.“

Anders die Beurer: Zuerst verwertete Karim Teufel einen langgezogenen Eckball am zweiten Pfosten per Kopf zur Führung (36.). Mit einem Rückpass brachten die Uffinger ihren Keeper Sebastian Obermüller in Bedrängnis. Beuerns Florian Poschenrieder hatte aufgepasst, luchste dem Torhüter die Kugel ab und schob zum Endstand ins leere Tor (77.). (esc)