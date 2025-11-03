FSV Höhenrain II souverän gegen ASV Eglfing: „Wollen uns im ersten Tabellendrittel festbeißen“

Mit einem 3:0-Erfolg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Martin Brücklmaier nicht nur drei verdiente Punkte, sondern auch die Gewissheit, sich in der A-Klasse 5 weiter im oberen Tabellenbereich festsetzen zu können. Dabei war der Start für die Fußballer vom Bussardweg alles andere als einfach.

Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte, ein kurzer Sprint, eine entschlossene Einzelaktion – Kilian Mühr setzte sich in der 11. Minute gegen gleich drei Gegenspieler durch und vollendete zum 1:0. „Das war typisch für ihn“, lobte Brücklmaier. „Er ist immer in Bewegung, sucht ständig die Tiefe und tut genau da weh, wo es dem Gegner am meisten wehtut.“

„Eglfing hat in den ersten Minuten ordentlich Druck gemacht, wir standen ziemlich unter Beschuss“, sagte Brücklmaier nach der Partie. „Aber wir haben das gut verteidigt und sind ruhig geblieben.“ Die Gäste bestimmten zunächst das Geschehen, ohne jedoch zwingend zu werden – und dann schlug Höhenrain eiskalt zu.

Johannes Ostermeier erhöht für den FSV Höhenrain II

Mit der Führung im Rücken fand Höhenrain immer besser ins Spiel, verteidigte kompakt und setzte Nadelstiche. Kurz vor der Pause folgte der nächste Wirkungstreffer: Nach einer präzisen Ecke von Thomas Köhler stieg Johannes Ostermeier am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte zum 2:0 ein (38.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Eglfing den Ballbesitz, kam aber kaum zu klaren Chancen. Die Defensive des FSV stand sicher, Torhüter Leonhard Borowski parierte stark und hielt so die Null fest. „Das war in der zweiten Halbzeit sehr abgeklärt und clever von uns“, freute sich Brücklmaier. „Wir haben kaum etwas zugelassen, das war eine richtig reife Leistung.“

Mühr baut Führung weiter aus

In der Schlussphase machte erneut Mühr den Deckel drauf: Nach einem Konter lief der Angreifer frei aufs Tor zu und traf eiskalt zum 3:0-Endstand (80.). Mit seinem Doppelpack unterstrich der Stürmer seine derzeit überragende Form – bereits in der Vorwoche hatte er dreimal getroffen.

Trotz des klaren Erfolgs bleibt Brücklmaier realistisch. „In den wenigsten Spielen sind wir Favorit, das war heute eigentlich auch nicht anders. Wir versuchen, aus einer kompakten Ordnung heraus unsere Umschaltmomente zu nutzen – das ist unsere Spielidee.“ Das funktionierte gegen Eglfing nahezu perfekt.

„Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln“

Das Saisonziel bleibt für den Coach klar definiert: „Wir wollen die Klasse halten, das schaut momentan gut aus. Jetzt wollen wir uns im ersten Tabellendrittel festbeißen. Letztes Jahr hatten wir als Aufsteiger schon eine sehr gute Saison, aber wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln.“

Mit dem Erfolg gegen Eglfing sendet der FSV Höhenrain II jedenfalls ein deutliches Signal: Das Team ist nicht nur stabil, sondern auch gefährlich effizient – und mit einem Stürmer wie Kilian Mühr an vorderster Front ohnehin immer für Tore gut. (Anton Morbitzer)