FSV Höhenrain dreht Partie bei Damen des FC Langengeisling Zwei Tore kurz vor der Halbzeit

Bereits in der zweiten Minute nutzten die Gastgeberinnen eine Unaufmerksamkeit der FSV-Defensive zur Führung.

FC Langengeisling - FSV Höhenrain 1:4 (1:3) – In der Folge taten sich die Gäste schwer ins Spiel zu kommen. „Dies lag zum einen am aufmerksamen und zweikampfstarken Gegner und zum anderen an zahlreichen Unkonzentriertheiten im Spielaufbau“, berichtete Spielertrainerin Sandra Ott.