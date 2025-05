FSV Hessen Wetzlar: Zu viel Chaos für ein knappes Jahr?

Wetzlar. Mal wieder ist die Rede vom allseits bekannten und oft zitierten Paukenschlag beim FSV Hessen Wetzlar. Nachdem der Fußball-Regionalligist vor wenigen Tagen Cheftrainer Dennis Peter freigestellt hat, stellen sich beim mittelhessischen Aushängeschild einige Fragen. Welche Details stecken dahinter? Wie geht es in den nächsten Wochen weiter und wie sieht die Zukunft des Clubs aus? Doch nicht nur eine Prognose scheint derzeit schwierig, auch das Licht, in dem sich der FSV seit mehr als knapp einem Jahr zeigt, sorgt nicht für eine positive Grundstimmung. Ganz im Gegenteil: Der Verein, der eigentlich von der Rückkehr in die 2. Bundesliga träumt, schlittert seit geraumer Zeit von einer Krise in die nächste. Wir fassen fünf Themen der vergangenen 15 Monate noch einmal zusammen.