Ligabericht
Zufrieden mit der Leistung seines Teams: Milivoj Vujanovic, Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar. (Archivfoto) © FSV Hessen Wetzlar
FSV Hessen Wetzlar zieht sich achtbar aus der Affäre

Teaser RL SÜD Frauen: +++ Die Regionalliga-Fußballerinnen reisen mit einem dünnen Kader nach München. Doch was die Truppe zeigt, stimmt den Trainer, der zudem Neuzugänge ankündigt, zuversichtlich +++

Wetzlar . Mit einem neu formierten und äußerst jungen Team starteten die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar beim FFC Wacker München in die Saison. Vor rund 100 Zuschauern unterlagen die Lahnstädterinnen zwar mit 0:3 (0:0), doch Trainer Milivoj Vujanovic war trotzdem zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

