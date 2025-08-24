FSV Hessen Wetzlar zieht sich achtbar aus der Affäre

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Mit einem neu formierten und äußerst jungen Team starteten die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar beim FFC Wacker München in die Saison. Vor rund 100 Zuschauern unterlagen die Lahnstädterinnen zwar mit 0:3 (0:0), doch Trainer Milivoj Vujanovic war trotzdem zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.