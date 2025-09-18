 2025-09-18T06:43:20.841Z

Verabschieden sich: Die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar, hier beim Spiel gegen den SC Sand II. Es sollte die letzte Partie in der Regionalliga sein, der FSV verlor mit 0:7. (Archivfoto) © Isabel Althof
FSV Hessen Wetzlar zieht Mannschaft sofort zurück

Teaser RL SÜD: +++ Nun herrscht Klarheit: Der Verein hat ein Team abgemeldet. Um welche Truppe es geht und was die Gründe sind +++

Wetzlar. Paukenschlag am späten Mittwochabend: Wie Jörg Wagner, Vorstandssprecher der Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar, gegenüber dieser Redaktion schriftlich bestätigte, zieht der Verein mit sofortiger Wirkung seine 1. Mannschaft aus der Regionalliga zurück.„Eine Umkehr der in den vergangenen Wochen eingetretenen Geschehnisse in eine positive Richtung zum Erhalt der Spielfähigkeit in der Regionalliga ist aktuell nicht realistisch, so dass wir im Interesse und zum Schutz der verbliebenen Spielerinnen diese Entscheidung treffen müssen“, heißt es in dem Schreiben des Funktionärs.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

