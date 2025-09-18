FSV Hessen Wetzlar zieht Mannschaft sofort zurück

Wetzlar. Paukenschlag am späten Mittwochabend: Wie Jörg Wagner, Vorstandssprecher der Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar, gegenüber dieser Redaktion schriftlich bestätigte, zieht der Verein mit sofortiger Wirkung seine 1. Mannschaft aus der Regionalliga zurück.„Eine Umkehr der in den vergangenen Wochen eingetretenen Geschehnisse in eine positive Richtung zum Erhalt der Spielfähigkeit in der Regionalliga ist aktuell nicht realistisch, so dass wir im Interesse und zum Schutz der verbliebenen Spielerinnen diese Entscheidung treffen müssen“, heißt es in dem Schreiben des Funktionärs.