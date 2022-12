FSV Hessen Wetzlar: Zeitenwende dank Trainer Dennis Peter Teaser RL Frauen: +++ Vom Fast-Abstieg zum Topteam: Dieser Wandel ist den Regionalliga-Fußballerinnen in nur einem halben Jahr gelungen. Was der neue Coach geändert hat und wie es weitergeht +++

Wetzlar. Wenn es nach Trainer Dennis Peter ginge, so hieße das Motto: „Immer auf dem Teppich bleiben.“ Was seinen Regionalliga-Fußballerinnen vom FSV Hessen Wetzlar allerdings zunehmend schwerer fällt. Vor sieben Monaten fast abgestiegen, haben sie sich inzwischen zu einem Spitzenteam in der Südstaffel der 3. Liga gemausert. Nur zwei Niederlagen in zwölf Spielen, die viertbeste Deckung, schon fünf Punkte Vorsprung auf Rang fünf und bereits 13 Zähler Differenz auf die Abstiegsrelegation sprechen klar für die Domstädterinnen, die zusammen mit dem FFC Wacker München und dem SV Hegnach zum Verfolger-Trio von Tabellenführer SV Weinberg gehören.