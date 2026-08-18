 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

FSV Hessen Wetzlar zahlt zum Hessenliga-Auftakt Lehrgeld

Teaser HL Frauen: +++ Zum Auftakt der Frauenfußball-Hessenliga fährt der FSV Hessen Wetzlar ohne Punkte heim. Nach einer Aufholjagd beim TuS Großenenglis fehlt am Ende die Abgezocktheit +++

von Redaktion · Heute, 21:43 Uhr · 0 Leser
Leonie Luft (l.) und der FSV Hessen Wetzlar verlieren zum Auftakt in der Fußball-Hessenliga. © Peter Bayer
Leonie Luft (l.) und der FSV Hessen Wetzlar verlieren zum Auftakt in der Fußball-Hessenliga. © Peter Bayer

Verlinkte Inhalte

Frauen-Hessenliga
Hess.Wetzlar
Großenenglis

Borken-Großenenglis. Zum Auftakt der neuen Fußball-Hessenliga-Saison hat der FSV Hessen Wetzlar Lehrgeld bezahlen müssen. Gegen den TuS Großenenglis verlor die Mannschaft von Coach Christian Ackermann am Ende mit 2:4 (0:2) – und das trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.