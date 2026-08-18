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Ligabericht
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FSV Hessen Wetzlar zahlt zum Hessenliga-Auftakt Lehrgeld
Teaser HL Frauen: +++ Zum Auftakt der Frauenfußball-Hessenliga fährt der FSV Hessen Wetzlar ohne Punkte heim. Nach einer Aufholjagd beim TuS Großenenglis fehlt am Ende die Abgezocktheit +++
Borken-Großenenglis. Zum Auftakt der neuen Fußball-Hessenliga-Saison hat der FSV Hessen Wetzlar Lehrgeld bezahlen müssen. Gegen den TuS Großenenglis verlor die Mannschaft von Coach Christian Ackermann am Ende mit 2:4 (0:2) – und das trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd.