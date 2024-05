FSV Hessen Wetzlar will Druck auf die Konkurrenz hochhalten

Wetzlar. Was ist in dieser Saison noch drin für den FSV Hessen Wetzlar? Die Regionalliga-Fußballerinnen haben zuletzt zwei Spiele und die Tabellenführung verloren, sind gar auf Rang drei abgerutscht. Das zeigt, wie eng der Titelkampf ist. Das Restprogramm spricht gegen Wetzlar, aber das ist für Trainer Dennis Peter noch lange kein Grund, die Runde bereits abzuhaken. Am Sonntag reist er mit seiner Mannschaft zum Tabellenvorletzten Würzburger Kickers (Anstoß 14 Uhr).