FSV Hessen Wetzlar: Was folgt auf das Horrorjahr 2025?

Wetzlar. Noch ist das Jahr 2025 nicht Geschichte. Noch steckt der FSV Hessen Wetzlar demnach im wohl schlimmsten Jahr der Vereinsgeschichte. Auf den Rausschmiss vom damaligen Trainer Dennis Peter im Frühjahr folgten kleinere bis größere Machtspielchen im Verein. Zahlreiche Spielerinnen traten zurück, wenig später musste sich das mittelhessische Aushängeschild in Sachen Frauenfußball aus der Regionalliga zurückziehen. Es mehrten sich die Stimmen – auch in Kreisen ehemaliger Verantwortlicher –, die drastische Veränderungen im Club forderten. Stets bedeckt in der Thematik hielt sich hingegen Vorstand Turgay Schmidt, der sein Amt Anfang 2025 angetreten hatte.Nachdem im Herbst zunächst einem Interview zugestimmt wurde, hat der Verein davon mittlerweile wieder Abstand genommen. „Für uns macht das keinen Sinn, noch mal zurückzublicken“, erklärt Vorstandssprecher Jörg Wagner auf Nachfrage dieser Redaktion.