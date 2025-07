FSV Hessen Wetzlar und der Blick in eine lange Historie

Wetzlar. Es ist der mit Abstand größte Umbruch, den der FSV Hessen Wetzlar in den zehn Jahren seines Bestehens erlebt hat. Wenn der Ball zu Saisonbeginn in der Fußball-Regionalliga Süd der Frauen wieder rollt, werden 14 Spielerinnen und das Co-Trainer-Team Marco Ebert und Ralf Diehl nicht mehr dabei sein. Besonders an die Jahre in der 2. Fußball-Bundesliga werden sich alle Beteiligten, auch die Schreiberin dieser Zeilen, die den Verein knapp neun Jahre begleitet hat, lange erinnern. Ein nostalgischer Blick zurück.