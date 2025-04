FSV Hessen Wetzlar steht im Viertelfinale des Hessenpokals

Eichenzell-Lütter. Der FSV Hessen Wetzlar hat nur 48 Stunden nach der 0:4-Niederlage in der Liga gegen die U20 aus Hoffenheim das Viertelfinale des Fußball-Hessenpokals der Frauen erreicht. Beim Hessenligisten TSG Lütter setzte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Peter am Ostermontag deutlich mit 5:1 durch und trifft im Viertelfinale, das bereits am 30. April (Mittwoch), stattfindet, auf den letztjährigen Regionalliga-Absteiger SC Dortelweil.