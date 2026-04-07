FSV Hessen Wetzlar: Spielerin spricht offen über Horrorjahr

Wetzlar. Lauscht man den Worten von Valentina Arabatzis, stellen sich schnell zwei Fragen: Ist die Fußballerin, die mit dem FSV Hessen Wetzlar in den vergangenen Monaten kaum einen ruhigen Tag erlebt hat, wirklich erst 17 Jahre alt? Und macht es Sinn, dass die junge Angreiferin mit nicht einmal 20 solche Gedanken fasst? Die Antwort lautet wohl ja. Auch wenn es nur schwer zu glauben ist. „Es gab öfters den Punkt, an dem es keinen Spaß mehr gemacht hat“, sagt Arabatzis. Kurz zuvor erklärt sie: „Es war eine Tragödie. Wir haben definitiv die Hoffnung, dass Spielerinnen wieder zurückkommen. Falls nicht, ist es eben so. Es wäre aber eine Mega-Nachricht, ein Happy End.“ Die 17-Jährige spricht damit unverblümt über das Jahr 2025. Das Jahr, das für den FSV Hessen Wetzlar eine Zäsur dargestellt hat.