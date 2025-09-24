Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Hessen Wetzlar setzt ein sportliches Ausrufezeichen
Teaser RL Süd Frauen: +++ In der Frauenfußball-Verbandsliga feiert der zuletzt so gebeutelte Domstadt-Verein seinen ersten Saisonsieg. Auch die anderen heimischen Teams erleben einen erfolgreichen Spieltag +++
Wetzlar. Sie können es also doch noch! Mit dem 5:0-Heimsieg gegen den VfL Eiterfeld sorgten die Fußballerinnen von Verbandsligist FSV Hessen Wetzlar erstmals seit langer Zeit wieder für positive Schlagzeilen. Auch Ligakonkurrent SC Münchholzhausen/Dutenhofen surft weiterhin auf der Erfolgswelle. Beim SV Anraff siegte der Aufsteiger trotz 60-minütiger Unterzahl verdient mit 2:1.