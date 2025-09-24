 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Undurchsichtige Situation im Strafraum: Letztlich hält Torhüterin Verena Stanzel das Tor des SC Münchholzhausen/Dutenhofen II aber sauber und holt mit ihren Mitstreiterinnen beim 0:0 beim TSV Klein-Linden II einen Punkt. © Jenniver Röczey
FSV Hessen Wetzlar setzt ein sportliches Ausrufezeichen

Teaser RL Süd Frauen: +++ In der Frauenfußball-Verbandsliga feiert der zuletzt so gebeutelte Domstadt-Verein seinen ersten Saisonsieg. Auch die anderen heimischen Teams erleben einen erfolgreichen Spieltag +++

Wetzlar. Sie können es also doch noch! Mit dem 5:0-Heimsieg gegen den VfL Eiterfeld sorgten die Fußballerinnen von Verbandsligist FSV Hessen Wetzlar erstmals seit langer Zeit wieder für positive Schlagzeilen. Auch Ligakonkurrent SC Münchholzhausen/Dutenhofen surft weiterhin auf der Erfolgswelle. Beim SV Anraff siegte der Aufsteiger trotz 60-minütiger Unterzahl verdient mit 2:1.

