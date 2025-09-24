FSV Hessen Wetzlar setzt ein sportliches Ausrufezeichen

Wetzlar. Sie können es also doch noch! Mit dem 5:0-Heimsieg gegen den VfL Eiterfeld sorgten die Fußballerinnen von Verbandsligist FSV Hessen Wetzlar erstmals seit langer Zeit wieder für positive Schlagzeilen. Auch Ligakonkurrent SC Münchholzhausen/Dutenhofen surft weiterhin auf der Erfolgswelle. Beim SV Anraff siegte der Aufsteiger trotz 60-minütiger Unterzahl verdient mit 2:1.