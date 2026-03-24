 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

FSV Hessen Wetzlar lässt im Derby die Muskeln spielen

Teaser VL Frauen: +++ Die Verbandsliga-Fußballerinnen holen wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Verlierer SC Münchholzhausen/Dutenhofen hadert derweil mit seiner Form +++

von Redaktion · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser
Lassen sich nach dem Derbyerfolg feiern: Die Spielerinnen des FSV Hessen Wetzlar besiegen in der Fußball-Verbandsliga den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. © Isabel Althof
Lassen sich nach dem Derbyerfolg feiern: Die Spielerinnen des FSV Hessen Wetzlar besiegen in der Fußball-Verbandsliga den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. © Isabel Althof

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Wetzlar. In der Fußball-Verbandsliga der Frauen befindet sich Aufsteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen aktuell in einer Krise. Im Derby gegen den FSV Hessen Wetzlar kassierte die Elf von Trainer Steffen Sellmann beim 1:2 (0:1) die fünfte Saisonniederlage und rutschte damit auf Tabellenplatz vier ab.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.