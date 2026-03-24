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Ligabericht
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FSV Hessen Wetzlar lässt im Derby die Muskeln spielen
Teaser VL Frauen: +++ Die Verbandsliga-Fußballerinnen holen wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Verlierer SC Münchholzhausen/Dutenhofen hadert derweil mit seiner Form +++
Wetzlar. In der Fußball-Verbandsliga der Frauen befindet sich Aufsteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen aktuell in einer Krise. Im Derby gegen den FSV Hessen Wetzlar kassierte die Elf von Trainer Steffen Sellmann beim 1:2 (0:1) die fünfte Saisonniederlage und rutschte damit auf Tabellenplatz vier ab.