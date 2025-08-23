Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FSV Hessen Wetzlar hat die Ungewissheit mit im Gepäck
Teaser RL SÜD Frauen: +++ Am Sonntag starten die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar in die neue Saison der Regionalliga Süd. Sportlich ist noch vieles unklar, doch ein bekanntes Gesicht kehrt zurück +++
Wetzlar. Der „neue“ Co-Trainer Dominik Schreiter schon wieder weg, dafür mit Harry Stinglwagner einen alten Bekannten als Team-Manager frisch installiert – die Vorzeichen für den FSV Hessen Wetzlar sind vor dem Auftakt in der Frauenfußball-Regionalliga Süd weiterhin ungewöhnlich. Vor dem Auftritt beim FFC Wacker München (Sonntag, 14 Uhr) gibt es aus sportlicher Sicht mehr Fragen als Antworten: Reicht die Qualität der Kaders, um in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu bestehen? Kann noch nachgerüstet werden? Und wie steckt die Mannschaft die erneuten personellen Veränderungen weg?