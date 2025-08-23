FSV Hessen Wetzlar hat die Ungewissheit mit im Gepäck

Wetzlar. Der „neue“ Co-Trainer Dominik Schreiter schon wieder weg, dafür mit Harry Stinglwagner einen alten Bekannten als Team-Manager frisch installiert – die Vorzeichen für den FSV Hessen Wetzlar sind vor dem Auftakt in der Frauenfußball-Regionalliga Süd weiterhin ungewöhnlich. Vor dem Auftritt beim FFC Wacker München (Sonntag, 14 Uhr) gibt es aus sportlicher Sicht mehr Fragen als Antworten: Reicht die Qualität der Kaders, um in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu bestehen? Kann noch nachgerüstet werden? Und wie steckt die Mannschaft die erneuten personellen Veränderungen weg?