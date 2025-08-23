 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Was ist drin für Leonie Luft (r.) und Co. vom FSV Hessen Wetzlar beim ersten Saisonspiel der Fußball-Regionalliga Süd gegen den FFC Wacker München? © Isabel Althof
FSV Hessen Wetzlar hat die Ungewissheit mit im Gepäck

Teaser RL SÜD Frauen: +++ Am Sonntag starten die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar in die neue Saison der Regionalliga Süd. Sportlich ist noch vieles unklar, doch ein bekanntes Gesicht kehrt zurück +++

Wetzlar. Der „neue“ Co-Trainer Dominik Schreiter schon wieder weg, dafür mit Harry Stinglwagner einen alten Bekannten als Team-Manager frisch installiert – die Vorzeichen für den FSV Hessen Wetzlar sind vor dem Auftakt in der Frauenfußball-Regionalliga Süd weiterhin ungewöhnlich. Vor dem Auftritt beim FFC Wacker München (Sonntag, 14 Uhr) gibt es aus sportlicher Sicht mehr Fragen als Antworten: Reicht die Qualität der Kaders, um in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu bestehen? Kann noch nachgerüstet werden? Und wie steckt die Mannschaft die erneuten personellen Veränderungen weg?

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

