FSV Hessen Wetzlar: „Finanzielle Situation ist angespannt“

Wetzlar. „Im Nachhinein weiß ich es natürlich nicht, aber es war schon höchste Zeit“, sagt Ioannis Arabatzis und fügt an: „Wenn es noch ein bisschen weiter gegangen wäre, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass der Verein überlebt.“ Seit Anfang Februar ist der 44-Jährige neuer Vorsitzender beim FSV Hessen Wetzlar. Schon im Frühjahr 2025 bekleidete er unter dem ehemaligen Vorstand Turgay Schmidt die Rolle als Sportlicher Leiter. Zu dieser Zeit habe er Beständigkeit in den Verein bringen wollen, habe aus diesem Grund auch mit dem damaligen Trainerteam um Dennis Peter verlängert. Doch menschlich habe es in der Folge mit Schmidt und Co. nicht gepasst. Er verließ den Club und beobachtete aus der Ferne und als Vater von Spielerin Valentina Arabatzis das immer größer werdende Chaos, das den ehemaligen Regionalligisten in die Tiefe zog. Seit einigen Wochen ist er nun der starke Mann beim FSV. Nicht nur sportlich scheint es seitdem bei den Wetzlarern bergauf zu gehen. Auch intern, so hört man, stimme der 44-Jährige andere Töne an. Im Interview mit dieser Redaktion spricht Ioannis Arabatzis über die aktuelle Situation des ehemaligen Regionalligisten und wagt gleichzeitig einen Blick auf das, was kommen soll.
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