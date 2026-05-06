 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

FSV Hessen Wetzlar feiert den nächsten Sieg

Teaser RL Frauen: +++ Die Verbandsliga-Fußballerinnen eilen von Erfolg zu Erfolg. Für einen Paukenschlag sorgt unterdessen der TuS Naunheim beim Tabellenführer TSV Bicken +++

von Redaktion · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser
Freuen sich über das zwischenzeitliche 2:0: die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar. © PeB
Freuen sich über das zwischenzeitliche 2:0: die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar. © PeB

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Wetzlar. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Nach drei Wochen Spielpause haben sich die Gruppenliga-Fußballerinnen des TuS Naunheim beim Tabellenführer TSV Bicken in prächtiger Form gezeigt und mit sage und schreibe 6:0 (3:0) gewonnen.

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