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Ligabericht
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FSV Hessen Wetzlar feiert den nächsten Sieg
Teaser RL Frauen: +++ Die Verbandsliga-Fußballerinnen eilen von Erfolg zu Erfolg. Für einen Paukenschlag sorgt unterdessen der TuS Naunheim beim Tabellenführer TSV Bicken +++
Wetzlar. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Nach drei Wochen Spielpause haben sich die Gruppenliga-Fußballerinnen des TuS Naunheim beim Tabellenführer TSV Bicken in prächtiger Form gezeigt und mit sage und schreibe 6:0 (3:0) gewonnen.