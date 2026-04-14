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Ligabericht
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FSV Hessen Wetzlar bleibt in der Verbandsliga-Erfolgsspur
Teaser VL Frauen: +++ Für die Wetzlarerinnen läuft es in der Frauenfußball-Verbandsliga mit einem weiteren Heimsieg rund. Eine indiskutable Leistung liefert der SC Münchholzhausen/Dutenhofen ab +++
Wetzlar. Für die Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar läuft es weiter wie geschmiert. Am Samstag bezwang die Elf von Trainer Michael Dörr die FSG Raßdorf/Bosserode mit 3:1 und feierte den fünften Sieg in Folge. Ein böses Erwachen gab es hingegen für den SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der beim Tabellenschlusslicht VfL Eiterfeld nach einer indiskutablen Leistung mit 0:3 verlor. In der Gruppenliga trennten sich der 1. FSC Ela Malaka Marburg und der TuS Naunheim mit 3:3.