 2026-04-14T12:48:59.332Z

Ligabericht

FSV Hessen Wetzlar bleibt in der Verbandsliga-Erfolgsspur

Teaser VL Frauen: +++ Für die Wetzlarerinnen läuft es in der Frauenfußball-Verbandsliga mit einem weiteren Heimsieg rund. Eine indiskutable Leistung liefert der SC Münchholzhausen/Dutenhofen ab +++

von Redaktion · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser
Kampf um den Ball: Leonie Luft (r.) vom FSV Hessen Wetzlar behauptet sich gegen die Raßdorferin Christina George. © Isabel Althof
Kampf um den Ball: Leonie Luft (r.) vom FSV Hessen Wetzlar behauptet sich gegen die Raßdorferin Christina George. © Isabel Althof

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Wetzlar. Für die Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar läuft es weiter wie geschmiert. Am Samstag bezwang die Elf von Trainer Michael Dörr die FSG Raßdorf/Bosserode mit 3:1 und feierte den fünften Sieg in Folge. Ein böses Erwachen gab es hingegen für den SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der beim Tabellenschlusslicht VfL Eiterfeld nach einer indiskutablen Leistung mit 0:3 verlor. In der Gruppenliga trennten sich der 1. FSC Ela Malaka Marburg und der TuS Naunheim mit 3:3.

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