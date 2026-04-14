FSV Hessen Wetzlar bleibt in der Verbandsliga-Erfolgsspur

Kampf um den Ball: Leonie Luft (r.) vom FSV Hessen Wetzlar behauptet sich gegen die Raßdorferin Christina George. © Isabel Althof

Wetzlar. Für die Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar läuft es weiter wie geschmiert. Am Samstag bezwang die Elf von Trainer Michael Dörr die FSG Raßdorf/Bosserode mit 3:1 und feierte den fünften Sieg in Folge. Ein böses Erwachen gab es hingegen für den SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der beim Tabellenschlusslicht VfL Eiterfeld nach einer indiskutablen Leistung mit 0:3 verlor. In der Gruppenliga trennten sich der 1. FSC Ela Malaka Marburg und der TuS Naunheim mit 3:3.