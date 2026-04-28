FSV Hessen Wetzlar bleibt die Mannschaft der Stunde

Wetzlar. Die inzwischen seit sieben Spielen ungeschlagenen Verbandsliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar haben in einem am Ende dramatischen Spiel mit 3:2 beim SV Anraff gewonnen und damit ihre bärenstarke Form bestätigt. Gar nicht erst antreten musste der SC Münchholzhausen/Dutenhofen zum Heimspiel gegen den TSV Poppenhausen, da der Gegner aus personellen Gründen keine Mannschaft stellen konnte. In der Kreisoberliga-Meisterrunde unterlag der SV Hermannstein dem FC Weimar/Lahn II mit 1:6. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen II besiegte den SSV Frohnhausen mit 2:1.